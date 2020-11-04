Більшість українців не довіряють КС і хочуть його розігнати

Автор фото, УНІАН

Більше половини громадян України не довіряють Конституційному суду та підтримують пропозицію президента Володимира Зеленського звільнити весь його нинішній склад.

Такі дані оприлюднила соціологічна група "Рейтинг", але не повідомила про замовника дослідження.

Похибка складає близько 2,2%.

27 жовтня КС скасував низку норм антикорупційного законодавства, що призвело до часткового паралічу системи декларування чиновників.

Це порушує взяті Україною зобов'язання щодо боротьби з корупцією, що є умовою функціонування безвізу з ЄС та співпраці з МВФ.

Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про розпуск КС та скасування його рішення.

Проти КС і за безвіз

Під час дослідження в українців запитали про їхнє ставлення до рішення КС щодо електронного декларування, боротьби з корупцією, загрози безвізу та пропозиції президента звільнити усіх суддів КС.

59% опитаних негативно ставляться до рішення КС про часткове скасування електронного декларування статків чиновників.

Позитивно його оцінюють 11%, а 25% - нейтрально.

Автор фото, УНІАН

60% опитаних заявили, що не довіряють нинішньому складу КС, а 19% - довіряють.

Також 60% респондентів підтримали проєкт Володимира Зеленського, який запропонував припинити повноваження нинішнього складу КС, 27% - не підтримують, а 16% - не визначились.

Соціологи також спитали, як українці ставляться до можливого скасування безвізу. Саме про такі наслідки рішення КС заявив президент, а також частина експертів.

55% опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізу з ЄС, а 11% - позитивно. 31% опитаних ставляться нейтрально.

Процедура розпуску КС не передбачена Конституцією України.

Тому представники фракції "Слуга народу" у парламенті запропонували м'якший сценарій.

У Верховній Раді зареєстрований проєкт спікера Дмитра Разумкова про тимчасове повернення до антикорупційного законодавства скасованих норм.

Також є проєкт голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, який передбачає збільшення кількості суддів КС, які потрібні для кворуму ухвалення рішення. Це фактично заблокує його роботу.