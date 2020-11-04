Зеленський звільнив заступника Єрмака, який співслужив з Онуфрієм
Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, який відповідав за регіональну політику.
Пан Трофімов також запам'ятався тим, що активно захищав УПЦ Московського патріархату, а також у якості прислужника співслужив з предстоятелем церкви митрополитом Онуфрієм.
Окремим указом президент призначив Сергія Трофімова своїм радником.
Комунікаційний радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що пана Трофімова звільнили через недопрацювання у регіональній політиці.
"Трофімов, як мені здається, зам'який для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії", - написав пан Подоляк.
Раніше ЗМІ писали, що пан Трофімов має погані стосунки з керівником ОП Андрієм Єрмаком.
Чим відомий Сергій Трофімов
Пан Трофімов до призначення в ОП працював виконавчим продюсером у студії "95 квартал".
В Офісі президента він відповідав за регіональну політику та комунікацію з керівниками місцевих державних адміністрацій.
Звільнення з посади сталось після місцевих виборів, які виявились для команди президента не надто вдалими.
Сергій Трофімов часто відвідував Києво-Печерську лавру й викладав свої фотографії звідти з митрополитом Онуфрієм та меценатом УПЦ МП, бізнесменом та політиком Вадимом Новинським.
В інтерв'ю виданню "Главком" пан Трофімов розповідав, що є парафіянином УПЦ МП та виступає за невтручання держави у церковні справи.
В інтернеті є відео, на яких пан Трофімов під час поїздки регіонами обіцяв представникам УПЦ МП розібратись з переходами громад з автокефальної ПЦУ до УПЦ МП.
Співрозмовники ВВС News Україна в ПЦУ вказували, що блокування переходів останнього року й перереєстрації громад державними органами може бути пов'язане з цими чинниками.
Проте сам Трофімов заперечував такі вказівки зі свого боку.
18 жовтня керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній виклав фотографії співслужіння Сергія Трофімова та митрополита Онуфрія у якості прислужника.