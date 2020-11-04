Зеленський звільнив заступника Єрмака, який співслужив з Онуфрієм

Автор фото, Митрополит Антоній

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, який відповідав за регіональну політику.

Пан Трофімов також запам'ятався тим, що активно захищав УПЦ Московського патріархату, а також у якості прислужника співслужив з предстоятелем церкви митрополитом Онуфрієм.

Окремим указом президент призначив Сергія Трофімова своїм радником.

Комунікаційний радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що пана Трофімова звільнили через недопрацювання у регіональній політиці.

"Трофімов, як мені здається, зам'який для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії", - написав пан Подоляк.

Автор фото, Релігійна правда Підпис до фото, Пан Трофімов з Вадимом Новинським та керівництвом УПЦ МП

Раніше ЗМІ писали, що пан Трофімов має погані стосунки з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Чим відомий Сергій Трофімов

Пан Трофімов до призначення в ОП працював виконавчим продюсером у студії "95 квартал".

В Офісі президента він відповідав за регіональну політику та комунікацію з керівниками місцевих державних адміністрацій.

Звільнення з посади сталось після місцевих виборів, які виявились для команди президента не надто вдалими.

Сергій Трофімов часто відвідував Києво-Печерську лавру й викладав свої фотографії звідти з митрополитом Онуфрієм та меценатом УПЦ МП, бізнесменом та політиком Вадимом Новинським.

Автор фото, Митрополит Антоній

В інтерв'ю виданню "Главком" пан Трофімов розповідав, що є парафіянином УПЦ МП та виступає за невтручання держави у церковні справи.

В інтернеті є відео, на яких пан Трофімов під час поїздки регіонами обіцяв представникам УПЦ МП розібратись з переходами громад з автокефальної ПЦУ до УПЦ МП.

Співрозмовники ВВС News Україна в ПЦУ вказували, що блокування переходів останнього року й перереєстрації громад державними органами може бути пов'язане з цими чинниками.

Проте сам Трофімов заперечував такі вказівки зі свого боку.

18 жовтня керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній виклав фотографії співслужіння Сергія Трофімова та митрополита Онуфрія у якості прислужника.