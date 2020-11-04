Віталій Марків повернувся в Україну після трьох років італійської в'язниці

Автор фото, МВС

Старший сержант батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького Віталій Марків у середу повернувся до України.

Вдень літак, який вилетів з Мілана, сів у київських "Жулянах".

Марків вийшов з прапором України та у формі Нацгвардії. Його зустрічали оплесками.

Автор фото, Людбмила Денісова Підпис до фото, Віталій Марків під час виконання гімну України

Напередодні суд в Мілані розглянув апеляцію українця на вирок про 24 роки в'язниці та повністю виправдав Марківа.

"Вітаю, Україно. Вітаю, шановні співвітчизники та побратими", - заявив нацгвардієць.

За його словами, для нього цей день - найважливіша перемога проти підлості пропаганди, "яка мала на меті не тільки зганьбити цілісність, гідність та честь України, але і всього українського народу".

"Я дав собі обіцянку вистояти заради тих героїв, які віддали життя та які борються за незалежність", - додав він.

Автор фото, Національна гвардія України Підпис до фото, Віталія Марківа зустрічала в "Жулянах" його дружина, омбудсман Денісова та товариші по службі з батальйону Кульчицького

Також він відзначив, що разом з адвокатами розглядає можливість компенсацій від відповідальних за три роки його ув'язнення, "які намагалися зганьбити" не лише Нацгвардію, а й народ України.

Віталій Марків розповів, що планує продовжити службу у Нацгвардії.

Після короткого підходу до преси Віталія зустріли товариші з батальйону імені Кульчицького.

Готувався до найгіршого

Автор фото, Арсен Аваков Підпис до фото, Віталій Марків повернувся на батьківщину вже у формі української Нацгвардії. Летів він у літаку з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим

"Не віриться. Я готувався до найгіршого, але сподівався на найкраще. У мене було одне бажання та надія, щоб італійський суд дійсно відстоював правову сторону", - розповів Віталій Марків "Радіо Свобода" після звільнення.

Він подякував всім, хто підтримував його у в'язниці, а також зізнався, що не має зла на італійців, адже, на його думку, не всі вони погоджувалися з рішенням суду.

Так само він каже про нормальне ставлення до журналістів, хоча саме через ЗМІ почала розкручуватися його справа.

"Я принципово не називаю імені особи, яка написала статтю про мене (Мова про статтю однієї італійської журналістки, через яку почалось слідство. - Ред.). Але є приклад українських та закордонних журналістів, які писали правду і зацікавилися: якщо він такий, як його хочуть представити - "запеклий ворог журналістів" - то чому тоді факти не відповідають цьому?" - запитав нацгвардієць.

Віталій Марків додав, що планує продовжувати військову кар'єру і бачить своє майбутнє в Україні.

Чи буде займатися політикою, він не уточнив.

Водночас не виключив, що ще побуває в Італії, оскільки вважає себе повністю виправданим там. Хоча й буде ретельно перевіряти, чи не відкрили на нього "ще одну видуману справу".

Історія справи Марківа: 24 роки за бої під Слов'янськом

Автор фото, Facebook Віталія Марківа Підпис до фото, Віталій Марків визнає, що воював у травні 2014 року під Слов'янськом, однак наполягає - командиром не був і мінометів його підрозділ тоді не мав

Віталій Марків має громадянство України та Італії.

Був учасником Майдану, а потім став добровольцем батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького, який складався переважно з "майданівців".

Навесні та влітку 2014 року воював під Слов'янськом.

У червні 2017 року Віталія затримали під час візиту до Італії і звинуватили у тому, що 24 травня 2014 року він як "командир" Нацгвардії був причетний до 30 мінометних ударів по підніжжю гори Карачун у Слов'янську, де перебували іноземні журналісти.

Автор фото, МВС України Підпис до фото, Марківа затримали в італійській Болоньї, куди він прилетів провідати матір. З того часу чоловік перебував за ґратами

Тоді загинув італієць Андреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов.

Захист Віталія Марківа та керівництво МВС України наполягає на тому, що у нацгвардійців у травні 2014 року було лише легке озброєння, й Віталій Марків ніяк не міг "командувати" мінометами.

Крім того, українська сторона наполягала на тому, що іноземні журналісти (які перебували у Слов'янську без української акредитації) могли загинути від обстрілів проросійських формувань.

Водночас, як передавала "Радіо Свобода", італійський прокурор наполягав, що хоча Віталій Марків і не вчинив убивство сам, але інформував командування Нацгвардії про рух цивільних біля підніжжя Карачуна, а командири зі свого боку дали сигнал вояками ЗСУ, що з мінометів відкрили вогонь.

У липні 2019 року суд присяжних італійського міста Ассізі (в регіоні, де жив загиблий Андреа Рокеллі) визнав Марківа винним та присудив 24 роки в'язниці, хоча обвинувачення спочатку вимагало 17 років.

Захист українця подав апеляцію, яку розглядали вже у Мілані, й тамтешній суд повністю виправдав нацгвардійця.