"Динамо" програло "Барселоні" попри шанси своїх нападників і сейви дебютанта
У третьому турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло "Барселоні" 1:2, хоча в обох таймах "динамівці" мали чудові моменти, щоб забити каталонцями кілька разів.
Крім того, киянам скасували забитий гол у ворота каталонців.
Віцечемпіон України підійшов до гри знекровленим через коронавірус. Особливо це позначилося на позиції голкіпера - захворів і основний воротар Бущан, і його дублер Бойко.
У підсумку у ворота проти "Барси" став 18-річний Руслан Нещерет, для якого це дебют у Лізі чемпіонів.
Утім, кияни пропустили вже на 5-й хвилині.
Як це часто буває в іграх каталонського клубу, "Барселона" відкрила рахунок з пенальті на початку гри, який реалізував Лео Мессі після фолу Дениса Попова.
Каталонці могли забивати ще, але "Динамо" вдалося відбитися.
А у середині першого тайму кияни провели кілька гострих атак.
Одну з яких мав завершувати голом Віталій Буяльський, але досвідчений голкіпер "Барси" Марк-Андре тер Штеген зміг в останній момент відбити м'яч в падінні ногою.
"Динамо" мало можливості зрівняти рахунок одразу на початку другого тайму, коли Віктор Циганков вийшов один на воротаря, але тер Штеген знову врятував каталонців.
А вже за хвилину рефері сумнівно скасував гол "динамівців" після розіграшу кутового (епізод так і не переглядали по системі VAR).
Інші момент мали нападники "Динамо" Владислав Супряга і той таки Віктор Циганков, але знову змарнували шанси при виході один на один.
Однак у середині другого тайму "Барса" подвоїла перевагу - на 64-й хвилині головою переправив м'яч у ворота Жерар Піке.
На 74-й хвилині Віктор Циганков нарешті зміг пробити каталонського воротаря і скоротив відставання.
"Динамо" ще подавало кутовий на 89-й хвилині та намагалося атакувати, але "Барселона" довела гру до перемоги: 2:1.