"Динамо" програло "Барселоні" попри шанси своїх нападників і сейви дебютанта

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нападники "Динамо" мали кілька майже стовідсоткових моментів, але чудово грав воротар каталонців Марк-Андре тер Штеген, а ще один гол скасував рефері

У третьому турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло "Барселоні" 1:2, хоча в обох таймах "динамівці" мали чудові моменти, щоб забити каталонцями кілька разів.

Крім того, киянам скасували забитий гол у ворота каталонців.

Віцечемпіон України підійшов до гри знекровленим через коронавірус. Особливо це позначилося на позиції голкіпера - захворів і основний воротар Бущан, і його дублер Бойко.

У підсумку у ворота проти "Барси" став 18-річний Руслан Нещерет, для якого це дебют у Лізі чемпіонів.

Утім, кияни пропустили вже на 5-й хвилині.

Як це часто буває в іграх каталонського клубу, "Барселона" відкрила рахунок з пенальті на початку гри, який реалізував Лео Мессі після фолу Дениса Попова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дебютант "Динамо" Руслан Нещерет вгадав напрямок удару Мессі, але відбити м'яч не зміг. Але пізніше молодий голкіпер ще зробив кілька сейвів (наприклад, відбив штрафний того ж Мессі у другому таймі)

Каталонці могли забивати ще, але "Динамо" вдалося відбитися.

А у середині першого тайму кияни провели кілька гострих атак.

Одну з яких мав завершувати голом Віталій Буяльський, але досвідчений голкіпер "Барси" Марк-Андре тер Штеген зміг в останній момент відбити м'яч в падінні ногою.

"Динамо" мало можливості зрівняти рахунок одразу на початку другого тайму, коли Віктор Циганков вийшов один на воротаря, але тер Штеген знову врятував каталонців.

А вже за хвилину рефері сумнівно скасував гол "динамівців" після розіграшу кутового (епізод так і не переглядали по системі VAR).

Інші момент мали нападники "Динамо" Владислав Супряга і той таки Віктор Циганков, але знову змарнували шанси при виході один на один.

Однак у середині другого тайму "Барса" подвоїла перевагу - на 64-й хвилині головою переправив м'яч у ворота Жерар Піке.

На 74-й хвилині Віктор Циганков нарешті зміг пробити каталонського воротаря і скоротив відставання.

"Динамо" ще подавало кутовий на 89-й хвилині та намагалося атакувати, але "Барселона" довела гру до перемоги: 2:1.