Вушна сірка розкаже про ваш стрес

Автор фото, Andres Herane-Vives

Дослідники припускають, що вушна сірка може стати вікном у ваше психічне здоров'я.

Дослідження, проведене за участю 37 людей, показало, що накопичення гормону стресу кортизолу можна виміряти у секреті зі слухової труби.

На думку провідного автора дослідження доктора Андреса Герейн-Вівеса, це може прокласти шлях до кращої діагностики психічних захворювань, зокрема депресії.

Він також розробив новий спосіб забору мазка, який не пошкоджує барабанну перетинку.

Кортизол називають гормоном "боротьби чи втечі". Коли він надсилає мозку сигнали тривоги у відповідь на стрес, він може впливати майже на кожну систему в організмі, починаючи від імунної системи і закінчуючи травленням і сном.

Але його роль у розладах, включно з тривогою та депресією, до кінця не вивчена.

Доктор Герейн-Вівес, психіатр Інституту когнітивних нейронаук Університетського коледжу Лондона, хоче дослідити, про що може свідчити підвищений або знижений рівень кортизолу.

Автор фото, Andres Herane-Vives Підпис до фото, Тестові системи мають "гальмо", яке не дозволяє їм пошкоджувати барабанну перетинку

Дослідження ще перебуває на початковій стадії, але науковець сподівається, що зрештою воно може допомогти йому встановити "об'єктивні біологічні показники" психіатричних захворювань.

Теоретично, людям із симптомами психічних захворювань можна провести аналіз на рівень кортизолу, який може допомогти визначити їхній діагноз.

Наразі діагностика психічних захворювань в основному є суб'єктивною, тож цей метод може надати лікарям додатковий інструмент, який допоможе зробити їхні діагнози точнішими.

А правильний діагноз, за словами д-ра Герейн-Вівеса, "єдиний спосіб забезпечити правильне лікування".

Потенційно цей метод можна використовувати для визначення пацієнтів, яким варто або не варто призначати антидепресанти.

Кортизол можна виміряти за допомогою аналізу крові, але він покаже лише рівень гормону в людини у даний конкретний момент.

А оскільки сам аналіз крові може викликати у людини стрес, це потенційно може призвести до помилкових результатів.

Доктор Герейн-Вівес намагався з'ясувати, чи можна виміряти рівень кортизолу у пацієнта протягом більш тривалого часу, розглянувши тканини у тілі, де гормон накопичується.

Раніше він вивчав, чи можна вимірювати кортизол у волосяних фолікулах, але для цього потрібно 3 см волосся - які не в кожної людини є.

"Але рівень кортизолу у вушній сірці здається стабільнішим", - каже вчений.

Гормони та інші речовини протягом часу накопичуються у вушній сірці, у якій кортизолу було більше, ніж у зразках волосся, каже дослідник.

У довгостроковій перспективі метод можна було б використати для вимірювання інших речей, таких як рівень глюкози або навіть антитіл до вірусів.