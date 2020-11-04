В Орегоні декриміналізують зберігання важких наркотиків
Жителі штату Орегон проголосували за декриміналізацію зберігання важких наркотиків для особистих цілей.
Важливо, що цей крок не означає, що продаж важких наркотиків в Орегоні відтепер стане легальним.
Але люди, яких затримають з невеликим обсягом героїну, кокаїну, метадону, ЛСД, більше не нестимуть за це кримінальну відповідальність.
Натомість нестимуть адміністративну: їх оштрафують на 100 доларів і запропонують пройти лікування в центрах, які функціонуватимуть за рахунок податків, отриманих внаслідок легалізації марихуани - на цей крок штат пішов ще кілька років тому.
Як повідомляє місцеве видання The Oregonian, цю поправку до чинного законодавства підтримали 59% виборців штату.
Орегон таким чином стане першим американським штатом, де діятимуть подібні норми, зазначає Washington Post.
Прихильники декриміналізації зберігання вважають, що жорстка політика США у боротьбі з наркотиками призвела до того, що тюрми країни переповнилися людьми, які не вчиняли жодних насильницьких злочинів і які потребують лікування, а не покарання.
Водночас противники змін побоюються, що декриміналізація лише сприятиме збільшенню кількості наркозалежних.
Зміни підтримували, зокрема, Демократична партія та низка місцевих медичних асоціацій.
Представники Республіканської партії називали такий крок занадто радикальним.