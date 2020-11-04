В Орегоні декриміналізують зберігання важких наркотиків

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Жителі штату Орегон проголосували за декриміналізацію зберігання важких наркотиків для особистих цілей.

Важливо, що цей крок не означає, що продаж важких наркотиків в Орегоні відтепер стане легальним.

Але люди, яких затримають з невеликим обсягом героїну, кокаїну, метадону, ЛСД, більше не нестимуть за це кримінальну відповідальність.

Натомість нестимуть адміністративну: їх оштрафують на 100 доларів і запропонують пройти лікування в центрах, які функціонуватимуть за рахунок податків, отриманих внаслідок легалізації марихуани - на цей крок штат пішов ще кілька років тому.

Як повідомляє місцеве видання The Oregonian, цю поправку до чинного законодавства підтримали 59% виборців штату.

Орегон таким чином стане першим американським штатом, де діятимуть подібні норми, зазначає Washington Post.

Прихильники декриміналізації зберігання вважають, що жорстка політика США у боротьбі з наркотиками призвела до того, що тюрми країни переповнилися людьми, які не вчиняли жодних насильницьких злочинів і які потребують лікування, а не покарання.

Водночас противники змін побоюються, що декриміналізація лише сприятиме збільшенню кількості наркозалежних.

Зміни підтримували, зокрема, Демократична партія та низка місцевих медичних асоціацій.

Представники Республіканської партії називали такий крок занадто радикальним.