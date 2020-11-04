"Емілі в Парижі". Кліше про французів чи правда

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Лілі Коллінз в ролі Емілі

Якщо ви ще не бачили "Емілі у Парижі", то це нова комедійна драма від Netflix про (як випливає з назви) американку на ім'я Емілі, що переїхала в Париж.

Емілі (Лілі Коллінз) - трохи за 20, вона приїхала з Чикаго до французької столиці, щоб працювати у маркетинговій компанії.

Критики зустріли серіал негативно, а режисера Даррена Стара, відомого по роботі над серіалом "Секс і місто", звинуватили в ідеалізації міста.

Чи дійсно у стрічці так багато стереотипів? Ми запитали у людей, які нещодавні переїхали у Париж.

Що кажуть критики

"Перша половина сезону - це екзорцизм усіх французьких штампів, які тільки могли вигадати сценаристи", - написала Ребека Ніколсон в статті для Guardian.

"Мулен Руж, багаті жінки у сукнях від кутюр, що дозволяють своїм крихітним песикам какати просто на вулиці, стейки з кров'ю, постійне куріння, вино на сніданок, чоловіки в дорогих костюмах, які вільно говорять про секс, гарна випічка і презирство до американської культури", - додала вона у своїй рецензії.

У розмові з The Hollywood Reporter Даррен Стар, сказав, що фільм задуманий як "любовний лист Парижу".

Хай там як, а серіал, безумовно, користується популярністю. Він увійшов у топ-10 найпопулярніших шоу Netflix з моменту його запуску на сайті платформи.

Що каже молодь

"Шоу дуже романтизує Париж, - розповіла Бетані Еві Radio 1 Newsbeat. - Тут гарно, і в серіалі є деякі точні речі, але на реальне життя все-таки не схоже".

24-річна Бетані родом з Бірмінгема. Вона в Парижі лише кілька місяців, працює нянею.

Дівчина каже, що шоу їй подобається, але воно не показує темний бік міста.

"Тут багато расизму, нападів на релігійному ґрунті ... було кілька атак на мусульман".

Зараз у Франції велика напруженість через реакцію уряду на боротьбу з ісламським тероризмом.

Деякі мусульмани, що мешкають в країні, вважають, що до них ставляться упереджено.

"Крім того, дуже багато людей страждають від бідності. Скрізь безпритульні", - говорить Бетані.

Автор фото, Karina Achaeva Підпис до фото, Росіянка Карина навчається в Парижі

Карині Ачаєвій 23 роки, вона студентка по обміну з Росії, вивчає бізнес у Парижі.

Їй дуже подобається французька столиця, і перші тижні вона почувалася так само, як Емілі, - була у повному захваті.

"Моє улюблене місце - Ейфелева вежа, особливо коли вона сяє вночі", - каже дівчина.

Вона погоджується з Бетані, що серіал не дає повної картини.

"Я помітила, що Емілі дуже швидко завела друзів у Франції ... Але це не так просто".

Карина каже, що між такими іноземними студентами, як вона, та іншими французькими студентами є невелика різниця.

Вона розмовляла з французами, яким серіал не подобається через безліч стереотипів.

"Люди в Парижі не такі грубі, як вважає Емілі ... Я розмовляла з парижанами, яким серіал не подобається - там показують, що вони пізно приходять на роботу і п'ють багато алкоголю - це неправда!"

Автор фото, Celia Pinheiro Підпис до фото, Селія переїхала до Парижу з півдня Франції

Француженка Селія Пінейро погоджується.

Їй 21 рік, і кілька місяців тому вона переїхала в Париж, щоб вчитися в магістратурі.

"Ідея про те, що в Парижі одні грубіяни, просто не відповідає дійсності. Крім того, в місті часом буває небезпечно, а в серіалі цього немає".

Фільм їй сподобався, але глядачам не варто сприймати його надто серйозно, вважає Селія.

"Там багато штампів, і це, безумовно, не схоже на справжнє життя".

Карина погоджується: "Ми дивимося шоу, щоб трохи розслабитися і забути про реальний світ, тому добре, що це не стовідсоткова реальність".