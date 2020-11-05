Вибори в США: Байден йде у відрив, але голоси досі рахують
Кандидат від демократів Джо Байден збільшує відрив у президентськихперегонахі запевняє, що виграє вибори. Проте Дональд Трамп також зберігає шанси на успіх.
Станом на ранок 5 листопада за Києвом, за даними ВВС, Байден отримує 243 голоси вибірників проти 214 голосів у чинного президента США та кандидата від республіканців Дональда Трампа.
Для перемоги один із кандидатів має отримати принаймні 270 із 538 голосів вибірників. Підрахунок у ключових - так званих "хитких" штатах - досі триває.
У ключових штатах голоси рахуватимуть щонайменше пів доби, а у деяких штатах треба опрацювати ще сотні тисяч бюлетенів, якими проголосували поштою.
Вважається, що більшість голосів поштою можуть відійти Джо Байдену.
У деяких штатах, зокрема Неваді, остаточний підрахунок поставили на паузу і відновлять аж ввечері 5 листопада за Києвом.
Проте впливові американські ЗМІ, які ведуть підрахунок вибірників, вже повідомляють про більший відрив Байдена. Зокрема, Fox News дає 264 на 214, а CNN - 253 на 213.
Вночі у США прокотилась хвиля протестів з вимогою чесного підрахунку.
Битва у ключових штатах
Попередні результати свідчать, що Байден отримує перемогу в кількох ключових штатах.
У Мічигані перемогу Байдена підтверджує ВВС. Трамп обіцяє оскаржити підрахунок у цьому штаті нібито через маніпуляції, а представники виборчої комісії відкидають такі звинувачення.
Також, за даними більшості американських ЗМІ, Байден перемагає у Вісконсині. Але ВВС наразі не може це підтвердити.
Натомість Трамп може отримати перемогу у іншому важливому штаті - Пенсильванії.
Досі важко спрогнозувати результати у кількох "хитких" штатах. Зокрема, підрахунок триває в Аризоні, Неваді та Джорджії.
У Джорджії попередньо лідерство утримує Трамп, в Аризоні та Неваді - Байден.
Для перемоги на виборах Байдену потрібно не втратити перевагу в Аризоні, Неваді та Вісконсині.
Трампу ж для перемоги треба зберегти штати, де він лідирує, та перехопити один з цих трьох.
Сам Джо Байден вже заявив, що, виходячи з цих результатів, його перемога "вже зрозуміла".
"Ми віримо, що ми будемо переможцями", - підсумував він.
Джо Байден навіть запустив так званий перехідний сайт, який зазвичай створюють переможці перегонів для забезпечення роботи команди і передачі влади у січні.
Штаб Трампа з такою оцінкою не погоджується та обіцяє, що вимагатиме перерахунку голосів у Вісконсині.
Чинний президент недвозначно дав зрозуміти, що не віддасть перемогу так легко.
Трамп говорить про махінації на виборах з голосами поштою. Наразі жодних доказів щодо цього немає.
Він звинуватив демократів у спробі "вкрасти в нас вибори" та закликав припинити подальший підрахунок голосів виборців і розповів, що має намір звернутися до Верховного суду.