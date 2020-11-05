Вибори в США: Байден йде у відрив, але голоси досі рахують

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Кандидат від демократів Джо Байден збільшує відрив у президентськихперегонахі запевняє, що виграє вибори. Проте Дональд Трамп також зберігає шанси на успіх.

Станом на ранок 5 листопада за Києвом, за даними ВВС, Байден отримує 243 голоси вибірників проти 214 голосів у чинного президента США та кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Для перемоги один із кандидатів має отримати принаймні 270 із 538 голосів вибірників. Підрахунок у ключових - так званих "хитких" штатах - досі триває.

У ключових штатах голоси рахуватимуть щонайменше пів доби, а у деяких штатах треба опрацювати ще сотні тисяч бюлетенів, якими проголосували поштою.

Вважається, що більшість голосів поштою можуть відійти Джо Байдену.

У деяких штатах, зокрема Неваді, остаточний підрахунок поставили на паузу і відновлять аж ввечері 5 листопада за Києвом.

Проте впливові американські ЗМІ, які ведуть підрахунок вибірників, вже повідомляють про більший відрив Байдена. Зокрема, Fox News дає 264 на 214, а CNN - 253 на 213.

Вночі у США прокотилась хвиля протестів з вимогою чесного підрахунку.

Битва у ключових штатах

Попередні результати свідчать, що Байден отримує перемогу в кількох ключових штатах.

У Мічигані перемогу Байдена підтверджує ВВС. Трамп обіцяє оскаржити підрахунок у цьому штаті нібито через маніпуляції, а представники виборчої комісії відкидають такі звинувачення.

Також, за даними більшості американських ЗМІ, Байден перемагає у Вісконсині. Але ВВС наразі не може це підтвердити.

Натомість Трамп може отримати перемогу у іншому важливому штаті - Пенсильванії.

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Досі важко спрогнозувати результати у кількох "хитких" штатах. Зокрема, підрахунок триває в Аризоні, Неваді та Джорджії.

У Джорджії попередньо лідерство утримує Трамп, в Аризоні та Неваді - Байден.

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Для перемоги на виборах Байдену потрібно не втратити перевагу в Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Трампу ж для перемоги треба зберегти штати, де він лідирує, та перехопити один з цих трьох.

Сам Джо Байден вже заявив, що, виходячи з цих результатів, його перемога "вже зрозуміла".

"Ми віримо, що ми будемо переможцями", - підсумував він.

Джо Байден навіть запустив так званий перехідний сайт, який зазвичай створюють переможці перегонів для забезпечення роботи команди і передачі влади у січні.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Виборчі протести у США

Штаб Трампа з такою оцінкою не погоджується та обіцяє, що вимагатиме перерахунку голосів у Вісконсині.

Чинний президент недвозначно дав зрозуміти, що не віддасть перемогу так легко.

Трамп говорить про махінації на виборах з голосами поштою. Наразі жодних доказів щодо цього немає.

Він звинуватив демократів у спробі "вкрасти в нас вибори" та закликав припинити подальший підрахунок голосів виборців і розповів, що має намір звернутися до Верховного суду.