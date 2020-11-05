Майже 10 тис нових хворих. Україна наблизилась до психологічної позначки Covid-19

Автор фото, УНІАН

Україна вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксувала майже десять тисяч нових хворих за добу. Влада заявляє про критичну ситуацію та анонсує нові обмеження.

4 листопада в Україні виявили 9850 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомив керівник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому від хвороби померли аж 193 людини. До лікарень потрапили 1269 осіб, а одужали 8378 людей.

Кількість щоденних смертей від хвороби зростає, а здати безкоштовно тест на коронавірус практично дуже складно.

За день зробили 46 тисяч методом ПЛР та 28 тисяч методом ІФА.

Найбільше вірус шириться у Києві та Харківській області.

Новий локдаун чи карантин вихідного дня

Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський заявляв, що після подолання позначки 9,5 тисяч нових хворих на добу Україна може повернутись до суворих карантинних заходів.

Згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав набагато більші цифри, після яких країна може бути змушена піти на локдаун - понад 11-13 тисяч.

Коли країна почала стрімко наближатись до вказаних цифр, то влада змінила риторику.

В інтерв'ю телеканалам президент назвав нову цифру - 15 тисяч нових хворих на день. Але наголосив, що наразі країна не планує локдауну, адже це може зупинити економіку.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко напередодні заявив, що в Україні можуть запровадити так званий карантин вихідного дня, коли суворі обмеження діятимуть у неробочі дні.

4 листопада голова уряду Денис Шмигаль навів приклад країн Європи, які повертаються до повного локдауну.

"Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та запроваджувати локдаун країни. Але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить Уряд вдатись до більш жорстких обмежень", - повідомив він. Але не уточнив, яких саме.

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МОЗ також повідомляло, що в Україні стрімко зменшується кількість вільних ліжок для хворих коронавірусом й заповненість перевищує 75%.

"Ситуація швидко змінюється зі складної на катастрофічну", - сказав 3 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов.