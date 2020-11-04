Як вибори в США вплинуть на Україну
Республіканець Дональд Трамп уже допоміг Україні, надавши американську летальну зброю. А от демократ Джо Байден може принести у відносини щось нове.
То хто ж з них кращий для України?
Навіщо США заради України тиснути на Росію?
Що буде з військовою допомогою США Україні?
Про це розповідають експерти, з якими ми зв'язалися одразу після завершення голосування в США.
Вибори 46-го президента США непередбачувані й напружені. Їхню долю вирішують хиткі штати (swing states), що можуть підтримати як демократа, так і республіканця.
Україні ж варто в будь-якому разі оновити свою політику щодо США, наголошують аналітики.
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