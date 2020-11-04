Як вибори в США вплинуть на Україну

Республіканець Дональд Трамп уже допоміг Україні, надавши американську летальну зброю. А от демократ Джо Байден може принести у відносини щось нове.

То хто ж з них кращий для України?

Навіщо США заради України тиснути на Росію?

Що буде з військовою допомогою США Україні?

Про це розповідають експерти, з якими ми зв'язалися одразу після завершення голосування в США.

Вибори 46-го президента США непередбачувані й напружені. Їхню долю вирішують хиткі штати (swing states), що можуть підтримати як демократа, так і республіканця.

Україні ж варто в будь-якому разі оновити свою політику щодо США, наголошують аналітики.