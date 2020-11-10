Азербайджан святкує угоду щодо Карабаху, Вірменія обурена

Угода між Азербайджаном, Вірменією та Росією про припинення конфлікту в Нагірному Карабаху викликала невдоволення в Єревані. Там в парламенті тривали суперечки, а учасники вуличного мітингу увірвалися до урядової будівлі.

В Баку на вулицях люди сприйняли угоду як перемогу. Містом їздили автомобілі з національними прапорами.

За підписаною угодою, Росія надсилає миротворчий контингент до Нагорного Карабаху, а Баку перебирає контроль над повернутими територіями.