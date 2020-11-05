Серфери знайшли капсулу часу з Північного полюса. Що у ній було

Автор фото, Conor McClory & Sophie Curran

Таємничий металевий циліндр. Російський криголам. Дивовижна 4 000-кілометрова подорож з-за Полярного кола.

Усі складові для трилера часів Холодної війни чи, можливо, фільму жахів. Що може ховатися у загадковій тубі?

На щастя для Софі Керран і Конора Макклорі, двох ірландських серферів, вимитий на берег циліндр виявився скоріше захопливим, аніж страшним.

Всередині вони знайшли капсулу часу від екіпажу російських дослідників Північного полюса.

Судячи з усього, капсула подолала майже 4 000 км від Полярного кола до селища Гвідор в ірландському графстві Донегол.

У циліндрі були листи та фотографії дослідників з "50 років Перемоги", другого за величиною криголама в світі, від 2018 року.

Значки, підставки під келихи та винний корок

Пан Макклорі розповів місцевому інтернет-виданню, що вони з подругою натрапили на дивний предмет, коли вони перевіряли умови серфінгу.

Він вирішив усе ж відкрити капсулу, хоч і не знав, що побачить усередині, сказав серфер.

Автор фото, Conor McClory & Sophie Curran Підпис до фото, У капсулі були листи, вірші та фотографії полярників

Корабель "50 років Перемоги" - це криголам, який здійснює комерційні поїздки на Північний полюс.

Корабель, який може перевозити близько 140 пасажирів та екіпаж, здатний пробивати лід глибиною до 2,5 метрів і розвивати швидкість до 18 вузлів (32 км/год) у відкритій воді.

У капсулі пан Макклорі та пані Керран знайшли листи, меню, значки, підставки під келихи, винні корки та фотографії з експедиції 2018 року.

Друзі розповіли ВВС, що два листи були написані англійською мовою, але для того, щоб дізнатись, хто складав капсулу, знадобиться певна робота детектива.

Вони знайшли одну з авторок листа, російську Instagram-блогерку з Санкт-Петербурга на ім'я Світлана.

Вона розповіла, що капсулу зробили учасники експедиції 2018 року.

Автор фото, Conor McClory & Sophie Curran Підпис до фото, Фотографія з капсули

За її словами, капсулу помістили в арктичний лід, який, мабуть, розтанув, після чого циліндр розпочав свою дворічну мандрівку.

Серфери розповіли, що вона була шокована, коли почула, що капсулу знайшли так швидко.

"Більшість людей думали, що її знайдуть принаймні за 30-50 років", - розповіла пані Керран.

"Це просто показує, наскільки швидко тане крига", - додав пан Макклорі.

Завдяки цьому відкриттю російська блогерка та ірландські серфери подружилися і сподіваються, коли дозволять карантинні обмеження, зустрітися в Ірландії для серфінгу.

Ірландські серфери також розповіли, що надіслали інші листи, написані російською мовою, професору Саймону Доног'ю Носеку в Чикаго.

"Він розмовляє ірландською, російською та англійською мовами і, сподіваємось, перекладе решту листів, що були в капсулі", - сказав пан Макклорі.