Вибори в США. Протистояння в "хитких" штатах наростає, Байден виходить вперед

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Станом на 19.30 за Києвом Джо Байден з невеликим відривом обходить Дональда Трампа. Байден має 227 голосів вибірників проти 213 у його суперника. Але це ще далеко не кінець.

Для перемоги один із кандидатів має отримати принаймні 270 із 538 голосів вибірників. Підрахунок у ключових — так званих "хитких" штатах — досі триває. У деяких із них може затягнутися навіть на кілька днів.

У штабах обох кандидатів заявили, що не сумніваються у своїй перемозі.

Вирішальна битва

Вся Америка та весь світ пильно спостерігають за балансом сил у кількох штатах.

Аризона - традиційно республіканський штат, в якому раптово після підрахунку 86% голосів вперед вийшов Байден.

Джорджія - також вотчина республіканців, який цього року став "хитким". Тут наразі попереду Трамп, але бюлетені в Атланті та околицях ще не порахували.

Невада - ще один штат, де боротьба розгорілася не на жарт. Байден поки що в лідерах, але з незначним відривом.

Вісконсин - традиційно демократичний штат, який у 2016 році проголосував за Трампа. Поки що Байден там зберігає перевагу.

Мічиган - один з найбільш непередбачуваних штатів. Поки що Байден попереду. Держсекретар штату Джоселін Бенсон каже, що залишилось підрахувати близько 100 тис. голосів. Тож є шанси, що остаточного переможця штат назве найближчими годинами.

Пенсильванія - штат, який має 20 вибірників, тож результати там можуть стати вирішальними. Поки що після підрахунку 79% голосів лідирує Трамп, але велика кількість бюлетенів, відправлених поштою досі не підраховані, тож остаточні результати можуть з'явитись не раніше п'ятниці.

Зате Дональд Трамп впевнено виграв у штаті Флорида. А це - один з ключових "хитких" штатів США, які мають найбільший вплив на результат виборів.

Сонячний штат, як ще називають Флориду, має 29 з 538 місць у Колегії виборників, яка формально обирає президента, й за нього традиційно йде жорстка боротьба.

Трамп проти

Масла у вогонь підливають різкі заяви чинного президента Трампа, який недвозначно дав зрозуміти, що не віддасть перемогу так легко.

У Twitter Трамп поставив під сумнів раптовий поступ Байдена у перегонах.

"Вчора ввечері я лідирував, часто впевнено, у багатьох ключових штатах", - написав Трамп.

"Потім, один за одним, вони почали чарівним чином зникати, коли почали підраховувати несподівані купи бюлетенів. Це дуже дивно", - написав Трамп.

Штаб Байдена натомість звинуватив Трампа в спробі дискредитувати вибори.

"Америка повинна вірити в процес голосування", - заявив радник штабу кандидата Боб Бавер.

Він не виключив, що Трамп вимагатиме перерахунку голосів.