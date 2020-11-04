Байден лідирує у двох ключових штатах та вже каже про перемогу

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Кандидат від демократів Джо Байден заявив, що отримав перевагу у достатній кількості штатів, щоб перемогти у виборах президента США.

Опівночі 5 листопада за Києвом Байден отримує 243 голоси вибірників проти 214 голосів у чинного президента США та кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Для перемоги один із кандидатів має отримати принаймні 270 із 538 голосів вибірників. Підрахунок у ключових - так званих "хитких" штатах — досі триває.

Але попередні результати свідчать, що Байден отримує перемогу в кількох таких штатах. Зокрема, у Мічигані та Вісконсині.

Натомість Трамп отримує перемогу у іншому важливому штаті - Пенсильванії.

Досі важко спрогнозувати результати у кількох "хитких" штатах. Зокрема, підрахунок триває в Аризоні, Неваді та Джорджії.

У Джорджії попередньо лідерство утримує Трамп, в Аризоні та Неваді - Байден.

Якщо Байден не втратить свої позиції в цих штатах, він зможе перемогти.

Сам Джо Байден вже заявив, що, виходячи з цих результатів, його перемога "вже зрозуміла".

"Ми віримо, що ми будемо переможцями", - підсумував він.

Штаб Трампа з такою оцінкою не погоджується та обіцяє, що вимагатиме перерахунку голосів у Вісконсині.

Чинний президент недвозначно дав зрозуміти, що не віддасть перемогу так легко.

Він звинуватив демократів у спробі "вкрасти в нас вибори" та закликав припинити подальший підрахунок голосів виборців і розповів, що має намір звернутися до Верховного суду.