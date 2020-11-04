Байден чи Трамп? Хто перемагає і що з того Україні. Випуск новин

У випуску 4 листопада:

  • Обидва кандидати на президентських виборах у США заявили про перемогу, але однозначної відповіді на те, хто стане говосподарем Білого дому на наступні чотири роки, досі немає;
  • Чому так довго рахують голоси - і чим ці президентські вибори в США такі особливі, аналіз наших кореспондентів;
  • Чи Байден, чи Трамп - а що ж із того буде Києву? Як результат виборів позначиться на долі світу і американсько-українських відносин;
  • І чому коронавірус настільки заразний.

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