Байден чи Трамп? Хто перемагає і що з того Україні. Випуск новин
У випуску 4 листопада:
- Обидва кандидати на президентських виборах у США заявили про перемогу, але однозначної відповіді на те, хто стане говосподарем Білого дому на наступні чотири роки, досі немає;
- Чому так довго рахують голоси - і чим ці президентські вибори в США такі особливі, аналіз наших кореспондентів;
- Чи Байден, чи Трамп - а що ж із того буде Києву? Як результат виборів позначиться на долі світу і американсько-українських відносин;
- І чому коронавірус настільки заразний.
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