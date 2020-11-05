У Раді побилися колишні "слуги". Через "Део Ланос" і корупцію

Автор фото, Гео Лерос Підпис до фото, На обличчі Олександра Юрченка (праворуч) видно сліди бійки - він каже, що Гео Лерос бив його ногами

У кулуарах Ради побилися депутати Гео Лерос та Олександр Юрченко, обрані від партії "Слуга народу".

Спочатку в мережу потрапило відео інциденту, на якому Юрченко лежить на підлозі, а від нього відтягують Лероса.

Пізніше з'явилися заяви обох політиків.

Версія Юрченка

Юрченко записав відео, на якому в нього подряпане обличчя.

"Ні за що, напав ззаду", - поскаржився депутат і додав, що Лерос "поводиться, як злочинець, бандіт, невихована особа".

Він також розповів, що нападник "бив ногами по голові".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександра Юрченка обрали від одного з київських округів

"У мене запаморочення. Я викликав правоохоронні органи та швидку допомогу", - твердить політик.

Пізніше у пості на Facebook він зробив припущення щодо причин нападу.

"Це моя ціна за врятований від забудови заповідник Китаєво та Самбурки. Додатково до фейкових провокацій НАБУ", - написав Олександр Юрченко.

"Завтра ця скажена собака буде кидатись ще на когось", - вважає політик.

Версія Лероса

Гео Лерос наводить іншу версію подій.

"Учора з хабарника Юрченка, як з собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами", - написав депутат.

"Не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю ХХІ сторіччя", - пригадав він вислів Володимира Зеленського на дебатах з Петром Порошенком.

Раніше Олександр Юрченко, спілкуючись з журналістами перед парламентом, так згадував про Гео Лероса: "Я не Део Ланос, чи хто він там такий... Насправді в нього взагалі ім'я Мухамед чи щось таке".

Ім'я Лероса при народженні - Георг Багратович Курехян.

Він якраз проходив повз, коли Юрченко говорив про нього з медіа, й покликав того відійти, але політик відмовився.

Очевидно, депутати зустрілися ще раз в кулуарах.

Напередодні Гео Лерос писав про Олександра Юрченка: "Всі сьогодні пишуть про те, що звільнили українського політв'язня, на що Юрченко відповів: Так, з мене сьогодні зняли браслет"

Два екси

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Кадр з відео, на якому агент НАБУ, ймовірно, передає хабар помічнику Юрченка

Обоє свого часу були обрані у Раду під брендом "Слуги народу": Гео Лерос як 23-й номер у списку, а Олександр Юрченко - як мажоритарник від Києва.

Утім, обох згодом виключили з фракції.

Гео Лероса - за критику партії, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а пізніше і президента Зеленського.

В ОП його слова назвали провокацією і звинуватили у діях на користь опонентів президента.

Олександра Юрченка виключили після відео (за словам Гео Лероса, це кадри НАБУ), на якому той начебто вимагає хабар ("шматочок пирога") за подання поправок до законодавства про утилізацію побутових відходів.

Сам політик це заперечував і так само називав провокаціями.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що не бачить підстав для підписання підозри у тій справі.

Але після критики від Офісу президента "вивчила справу" і таки підписала підозру Олександру Юрченку.

Депутата арештували, але пізніше випустили під заставу з електронним браслетом.

У середу Олександр Юрченко заявив, що суд скасував браслет для нього.