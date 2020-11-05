У Лукашенка скінчився президентський строк. Що це означає і до чого тут Ніч Гая Фокса

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5 листопада в Олександра Лукашенка офіційно завершився строк його повноважень - рівно п'ять років тому відбулась його попередня інавгурація.

А оскільки нову, так звану "таємну інавгурацію" не визнали більшість західних країн, то білоруська опозиція стверджує, що відтепер рішення Лукашенка незаконні.

Символічно, що напередодні 5 листопада німецький Бундестаг ухвалив резолюцію, якою закликав провести в Білорусі повторні вибори президента.

Ніч Гая Фокса

"З 5 листопада 2020 року всі накази і постанови узурпатора є незаконними. А міжнародні договори, які він підпише, не мають ніякої юридичної сили", - пише опозиційний Telegram-канал НЕХТА Live.

На 5 листопада - "останній день легітимності" Олександра Лукашенка - білоруська опозиція запланувала "Ніч Гая Фокса".

Це відсилка до британського змовника Гая Фокса, який хотів підірвати парламент 5 листопада 1605 року. Згодом його образ використали у фільмі "V - значить вендета", а маска Гая Фокса стала символом кількох протестних рухів.

Автор фото, Беларусь головного мозга

"П'ятого листопада ми проводжаємо тирана і його "владу" в останню путь. Збираємося ввечері у дворах, спалюємо опудала, і просто яскраво відпочиваємо разом з сусідами. А о 23:00 запускаємо феєрверки! Іноді потрібно вміти видихнути і подумати про щось позитивне", - йдеться на Telegram-каналі "Баста!"

А на неділю 8 листопада опозиційних білорусів традиційно кличуть на акцію протесту в центрі міст.

Цього разу вона буде називатися "Марш народовладдя".

Максимальний мирний тиск

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білоруська опозиція проводить підкреслено мирні акції протесту

Про 5 листопада висловилась і лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати за межі Білорусі.

За її словами, повноваження Олександра Лукашенка мали закінчитися одразу після його інавгурації 23 листопада.

Україна, США та більшість європейських країн не визнали результати виборів та інавгурацію Лукашенка.

"Але, припустимо, 5 число: це означає, що Лукашенко 5 листопада втрачає останній елемент легітимності. І якщо деякі країни, можливо, ще вважали, що у нього залишається якась легітимність, то тепер закінчилася і вона. Тобто синіми пальцями більше триматися немає за що", - розповіла вона в ефірі каналу "Настоящее время".

Вона закликала опозицію продовжувати "максимально можливий мирний тиск", щоб змусити Лукашенка випустити політичних в'язнів, провести нові вибори і піти.

А що Лукашенко?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 23 вересня Олександр Лукашенко провів інавгурацію. Її назвали "таємною", тому що захід не анонсували, навіть запрошені гості не знали, кули саме їдуть

Тим часом, Олександр Лукашенко продовжує виконувати повноваження президента, а також готує зміни до білоруської конституції.

По всій країні створили "діалогові майданчики", які, за словами влади, мають напрацювати майбутні зміни до конституції.

Ці пропозиції планують розглянути на "Всебілоруських народних зборах", що заплановані на початок 2021 року.

А вже після цих змін можливі нові парламентські чи президентські вибори.

Таку ініціативу Лукашенка вже привітали в Росії - Володимир Путін назвав це "значним кроком назустріч його політичним опонентам".

Щоправда, у самій опозиції думають інакше.

Там вже заявили, що з неназваних джерел отримали текст конституційних змін.

І, за словами опозиціонерів, вони передбачають заборону на політичні страйки, однак політичні розділи основного закону залишать без змін.

Наскільки автентичний текст змін, про який говорить опозиція, - невідомо.