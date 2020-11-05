Вибори у США: коли ми дізнаємося переможця

Автор фото, Getty Images

Ви могли очікувати, що через два дні після президентських виборів у США вже має бути відомим прізвище майбутнього президента. Але чому досі цього не сталося?

То хто буде наступним президентом?

Ми досі не знаємо, бо не пораховано достатньо голосів, щоб можна було оголосити переможцем Джо Байдена або Дональда Трампа.

Автор фото, Getty Images

У США зараз триває другий день підрахунку голосів. Через пандемію велика кількість голосів надійшли поштою, і у різних штатах діють різні правила щодо їхнього підрахунку. Тому в умовах невеликого відриву між кандидатами в деяких штатах поки що неможливо оголосити переможця.

Чи виграв Байден за кількістю голосів?

Так. Станом на 19:00 за київським часом, Джо Байден отримав голоси 50,4% американців або ж 72,3 млн. Це найбільший результат кандидата в президенти в історії США. Наразі Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 3,5 млн голосів.

Але в США отримання більшості голосів на загальнонаціональному рівні не означає перемогу на виборах. Президента формально обирає Колегія вибірників з 538 членів, в якій кожен штат має певну кількість вибірників, приблизно пропорційну до кількості його населення і для перемоги необхідно 270 голосів вибірників.

У 48 з 50 штатів кандидат, який набирає більшість голосів виборців у штаті, отримує місця всіх вибірників від штату, а не кількість вибірників, пропорційну до кількості відданих за цього кандидата голосів. Саме тому за останні 20 років двічі президентами ставали кандидати, які отримали меншу кількість голосів американців на загальнонаціональному рівні, але більшість голосів вибірників.

Наприклад, у 2016 році Гілларі Клінтон отримала на 2,9 млн голосів більше за Дональда Трампа, але йому вдалося отримати більше місць вибірників.

Але чому це триває так довго?

У різних штатах діють різні процедури підрахунку голосів, які надійшли поштою, - а таких було багато через пандемію. В деяких штатах, наприклад забороняється рахувати такі голоси до завершення виборів, в інших навпаки це було можливо, і тому там результати оголосили раніше.

До того ж, в США немає такої установи, як ЦВК - всі правила підрахунку голосів визначаються на рівні штату.

А ось які штати можуть визначити результат виборів.

Аризона (11 голосів вибірників): Джо Байден тут лідирує, але за повідомленнями місцевих ЗМІ, треба порахувати ще 500 тисяч голосів. Більша частина з них - з округу Марікопа, де проживає 60% населення штату і розташоване місто Фінікс. Очікується, що повніші результати тут оголосять о 4 годині ранку за київським часом.

Невада (6 голосів): Джо Байден поки що лідирує тут з перевагою у кілька тисяч голосів. Уряд штату повідомив, що підрахунок триває очікуваними темпами, згідно з графіком, встановленим законодавством штату Невада. Голоси, які надійшли поштою, ще не порахували.

Джорджія (16 голосів вибірників): Дональд Трамп випереджає тут Джо Байдена на кілька тисяч голосів. Влада штату повідомила, що підрахунок має завершитися приблизно опівдні у четвер (увечері 5 листопада за Києвом).

Пенсильванія (20 голосів): У Пенсильванії досі треба порахувати 763 311 бюлетенів, які надійшли поштою. Це все тому, що закон штату вимагає, щоб поштові бюлетені не рахували до дня виборів. Дональд Трамп поки що випереджає Джо Байдена, але оскільки поштові бюлетені, як правило, надходять від симпатиків демократів, аналітики кажуть, що у цьому штаті переможця називати зарано.

Вісконсин (10) та Мічиган (16): ВВС прогнозує, що Джо Байден виграє у штатах Мічиган та Вісконсин, де він відірвався від суперника. Таку ж думку висловлюють американські ЗМІ, зокрема, Fox News.

То в кого більше шансів?

Наразі Джо Байден має 253 голоси вибірників, з врахуванням штатів Мічиган та Вісконсин. Якщо він переможе у Неваді (6 голосів), Аризоні (11 голосів), він отримає більшість у Колегії вибірників (270 голосів). Так само більшість у Колегії вибірників може йому принести перемога в Пенсильванії (20 голосів вибірників).

Натомість Дональд Трамп наразі має 214 голосів вибірників. Для перемоги йому необхідно виграти у Пенсильванії (20 голосів), і виграти ще хоча б в трьох з чотирьох штатів - Джорджії, Північній Каролині, Неваді чи Аризоні.

Але чинний президент вже вдався до позовів.

Його команда вимагає:

здійснити перерахунок у Вісконсині

зупинити підрахунок голосів у Мічигані, оскільки республіканці вимагають більшої прозорості

оскаржує терміни голосування поштою у Пенсильванії

За винятком Пенсильванії, де раніше Верховний суд натякнув, що може переглянути правила, аналітики припускають, що більшість з цих дій команди чинного президента стосуються невеликої кількості бюлетенів, і в підсумку навряд чи змінять ситуацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співробітники виборчих дільниць в Мічигані продовжують рахувати голоси, але перевага Байдена у штаті - понад 100 тисяч голосів

А як щодо опитувань?

Роберт Каффі, керівник відділу статистики ВВС, каже, що поки ще зарано говорити, чи стали ці вибори кошмаром для компаній, які проводили опитування. Хоча підсумкові національні опитування показали, що Байден популярніший за Трампа приблизно на 8%, згідно з результатами виборів кандидат демократів випереджає чинного президента лише на понад 2%.

Деякі експерти підозрюють, що існує частина американців, які не беруть участі в опитуваннях, оскільки не довіряють установам, які їх проводять. Ці люди, швидше за все, і голосують за Дональда Трампа.

Пріоритети виборців також, ймовірно, неправильно оцінили. Хоча пандемія коронавірусу домінувала в заголовках новин, проведений компанією Edison Research екзитпол показав, що більша кількість виборців (загалом одна третина) вказали економіку як свою ключову проблему - саме на ній концентрував увагу Дональд Трамп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники Трампа святкували його перемогу у Флориді. Але в багатьох інших "хитких штатах" може перемогти його суперник Джо Байден