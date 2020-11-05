Байден за крок до перемоги, Трамп збирається до суду - теленовини

У випуску 5 листопада:

Чому ми досі не знаємо, хто переміг на президентських виборах у США? Джо Байден упритул наблизився до посади 46-го президента, але Трамп не здається без бою;

Американці поділені - як це виглядає у штаті Арізона, репортаж наших кореспондентів;

Суди вже вирішували долю виборів президента США - 20 років тому Верховний суд відібрав шанс в Ал Гора, Або історичні паралелі для Трампа;

Британія зачиняється на чотири тижні - другий національний локдаун і чому він потрібен: репортаж з лікарні в епіцентрі пандемії;

І чому в боротьбі з коронавірусом уб'ють 17 мільйонів...норок у Данії.

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