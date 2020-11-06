В Україні через Covid-19 вперше померло понад 200 людей за добу

Автор фото, Unian

В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини.

201 пацієнт упродовж четверга помер від ускладнень, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Це рекордний показник з початку пандемії.

Водночас рекордною є й кількість одужань - 10 762.

Найбільше нових хворих за добу виявили у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Таким чином загалом з початку пандемії коронавірус в Україні підхопили 440 188 людей.

8 125 із них померли, 195 544 - одужали.

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу