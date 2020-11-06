Вибори у США. Що відомо на ранок п’ятниці

Автор фото, Getty Images

Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, ситуація із результатами президентських виборів у США залишається невизначеною - кілька штатів продовжують підрахунок голосів.

При цьому шанси Джо Байдена на перемогу все ще є дещо більшими - він лідирує в кількох важливих штатах. Але про програш Трампа говорити зарано.

За попередніми даними, Джо Байден наразі має 253 голоси вибірників, тоді як Дональд Трамп - 214 голосів. Для перемоги одному з кандидатів необхідно набрати принаймні 270.

Доля виборів вирішується у Пенсильванії, Джорджії, Аризоні та Неваді, де триває підрахунок голосів.

У Пенсильванії, де підраховано 95% голосів, Байден наздоганяє Трампа - при цьому за кілька годин розрив скоротився із 65 до 25 тисяч голосів.

У Джорджії відрив Трампа ще менший - 1 800 голосів. Там підраховано майже 99% бюлетенів.

Водночас в Арізоні Трамп трохи скоротив відставання від Байдена, але демократ поки впевнено лідирує. У Неваді його перевага більш скромна, а в Північній Кароліні на першому місці Трамп.

Фактично, Байдену для перемоги на виборах достатньо виграти Пенсильванію і Аризону (яка, на думку низки американських ЗМІ, вже в нього в кишені).

Перерваний виступ Трампа

Напередодні чинний президент США знову вийшов на публіку і заявив, що переміг на виборах - якщо рахувати "законні" голоси.

Трамп також знову звинуватив опонентів у спробі вкрасти в нього перемогу і сказав, що демократи нібито не пускають його спостерігачів контролювати підрахунок голосів у Пенсильванії.

Втім, жодних доказів цих слів він так і не навів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі виборці Трампа збиралися на вулицях, але до масових протестів та сутичок справа не дійшла

Низка американських телеканалів спершу супроводжували трансляцію виступу Трампа попередженням, що підрахунок голосів триває і результати виборів невідомі, а згодом взагалі перервали ефір - через "неправдиві" заяви президента.

Телеканал MSNBC зробив це одразу після того, як Трамп сказав, що переміг на виборах.

Ведучий пояснив: "Ми знову в незвичній ситуації - не лише перериваючи виступ президента США, але й виправляючи слова президента США".