Вибори у США. Що відомо на ранок п’ятниці
Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, ситуація із результатами президентських виборів у США залишається невизначеною - кілька штатів продовжують підрахунок голосів.
При цьому шанси Джо Байдена на перемогу все ще є дещо більшими - він лідирує в кількох важливих штатах. Але про програш Трампа говорити зарано.
За попередніми даними, Джо Байден наразі має 253 голоси вибірників, тоді як Дональд Трамп - 214 голосів. Для перемоги одному з кандидатів необхідно набрати принаймні 270.
Доля виборів вирішується у Пенсильванії, Джорджії, Аризоні та Неваді, де триває підрахунок голосів.
У Пенсильванії, де підраховано 95% голосів, Байден наздоганяє Трампа - при цьому за кілька годин розрив скоротився із 65 до 25 тисяч голосів.
У Джорджії відрив Трампа ще менший - 1 800 голосів. Там підраховано майже 99% бюлетенів.
Водночас в Арізоні Трамп трохи скоротив відставання від Байдена, але демократ поки впевнено лідирує. У Неваді його перевага більш скромна, а в Північній Кароліні на першому місці Трамп.
Фактично, Байдену для перемоги на виборах достатньо виграти Пенсильванію і Аризону (яка, на думку низки американських ЗМІ, вже в нього в кишені).
Перерваний виступ Трампа
Напередодні чинний президент США знову вийшов на публіку і заявив, що переміг на виборах - якщо рахувати "законні" голоси.
Трамп також знову звинуватив опонентів у спробі вкрасти в нього перемогу і сказав, що демократи нібито не пускають його спостерігачів контролювати підрахунок голосів у Пенсильванії.
Втім, жодних доказів цих слів він так і не навів.
Низка американських телеканалів спершу супроводжували трансляцію виступу Трампа попередженням, що підрахунок голосів триває і результати виборів невідомі, а згодом взагалі перервали ефір - через "неправдиві" заяви президента.
Телеканал MSNBC зробив це одразу після того, як Трамп сказав, що переміг на виборах.
Ведучий пояснив: "Ми знову в незвичній ситуації - не лише перериваючи виступ президента США, але й виправляючи слова президента США".