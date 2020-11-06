Через мутацію коронавірусу знищать 17 млн норок

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Влада Данії повідомила, що одразу кілька районів країни закривають на карантин. Все через мутацію коронавірусу, виявлену у норок, - вона може передатися людині.

В уряді кажуть, що ця нова мутація може знівелювати роботу над розробкою вакцини.

Місцева влада повідомила, що в країні знищать 17 мільйонів норок.

Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки - її основними ринками збуту є Китай і Гонконг.

Знищення норок розпочали ще наприкінці жовтня, коли серед норок стали виявляти багато випадків коронавірусу.

В рамках карантину в кількох районах закриють, зокрема, усі бари та ресторани. Окрім того, роботу припинить громадський транспорт.

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Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що норка є "хорошим резервуаром" для коронавірусу.

У ВООЗ також похвалили "рішучість та сміливість" Данії у вирішенні проблеми - попри негативний економічний вплив, який це матиме для країни.

З початку пандемії випадки коронавірусу також виявляли у розплідниках норок у Нідерландах та Іспанії.

Проте саме в Данії поширення вірусу серед цих тварин виявилося найбільш стрімким - випадки коронавірусу зафіксували на понад 200 фермах.

При цьому відомо про принаймні 12 випадків передачі вірусу від норок до людини.

Природоохоронні організації вже назвали звістку про знищення норок трагедією.

Зоозахисники закликали уряд використати цей момент, аби назавжди закрити спірну галузь.