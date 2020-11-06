Байден перехопив у Трампа лідерство в ключовому штаті Джорджія

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Попередні результати підрахунку голосів демонструють, що Джо Байден перехопив лідерство в ключовому південному штаті Джорджія.

Наразі там порахували вже понад 99% бюлетенів і розрив між кандидатами складає понад 1 тисячу голосів.

Щоправда, подальша обробка голосів у цьому штаті тепер призупинена до ранку в усіх округах, окрім одного - в якому переважну більшість голосів отримує Байден.

Як очікується, на момент, коли в Джорджії дорахують усі 100% бюлетенів, ці результати вже не матимуть значення, оскільки проясниться ситуація в інших штатах.

Лідерство у Джорджії, навіть за умови остаточного виграшу, ще не забезпечує Байдену перемоги на виборах. Але може стати вагомим внеском у неї.

Аби гарантувати собі перемогу, Байдену потрібно буде виграти ще в Аризоні, Неваді, Північній Кароліні або Пенсильванії (принаймні в одному з цих штатів).

Натомість у Трампа ситуація складніша: йому для перемоги треба буде повернути собі Джорджію і виграти в Аризоні, Неваді, Північній Кароліні та Пенсильванії одночасно.

Якщо ж він переможе в останніх чотирьох штатах, але не поверне Джорджію, то голоси вибірників розподіляться 269 на 269. В такому випадку президента обиратиме Палата представників США.

Але ці сценарії стануть можливими лише за умови підрахунку 100% голосів у Джорджії і остаточної перемоги там Байдена - цього поки що не сталося.

Таким чином станом на 13 годину п'ятниці, 6 листопада, ситуація із результатами президентських виборів у США залишається невизначеною - кілька штатів продовжують підрахунок голосів.

При цьому шанси Джо Байдена на перемогу все ще є дещо більшими - він лідирує у важливих штатах. Але про програш Трампа говорити зарано.

За попередніми даними, Джо Байден наразі має 253 голоси вибірників, тоді як Дональд Трамп - 214 голосів.

Для перемоги одному з кандидатів необхідно набрати принаймні 270.