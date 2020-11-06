Кличко втретє став мером Києва. Другого туру не буде

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, Віталій Кличко залишається очільником столиці

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко офіційно набирає 50,52% голосів. Про це в п'ятницю повідомила голова київської ТВК Валентина Королькова.

А це означає, що другого туру в столиці не буде.

Тричі мер

Це вже третя перемога Кличка у Києві.

Вперше він переміг у травні 2014 року, коли набрав 57,4%.

Восени 2015 року кияни переобрали Віталія Кличка.

Щоправда тоді для цього знадобився другий тур, в якому чинний мер переміг Борислава Березу (за Кличка у підсумку проголосували 65,5% виборців).

Зараз перемогти Віталію Кличку не завадила навіть хвороба. Він отримав позитивний тест на коронавірус за день до виборів. А 4 листопада у КМДА повідомили, що мер одужав.

Смерть інтриги

Автор фото, УНІАН

Одразу після голосування існувала інтрига про те, хто ж стане суперником Кличка у другому турі (другий тур виборів мерів у великих містах проводять, якщо в першому ніхто не набрав понад 50% голосів).

Найбільше шансів одразу кілька екзит-полів віддавали представнику ОПЗЖ та керівнику Києва часів президента Януковича Олександру Попову.

Певні шанси залишалися у Сергія Притули від "Голосу" чи Ірини Верещук від "Слуги народу".

Але загалом всі готувалися до другого туру "Кличко vs Попов".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Від пропрезидентської сили з Кличком змагалася депутатка Ірина Верещук. Але безуспішно

Сам Віталій Кличко зізнавався, що був здивований можливим другим результатом саме Олександра Попова, а не кандидатки від президентської сили Ірини Верещук або Сергія Притули.

"Я думаю, ключовий виборець, який за нього (Попова. - Ред.) проголосував, переїхав до столиці протягом останніх п'яти років... І в мене складається таке враження, що виборці Олександра Попова - це люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають, що таке Янукович у місті Києві", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в ніч виборів.

Він натякав на причетність Олександра Попова до початку Євромайдану, коли міська влада хотіла перекрити площу через встановлення новорічної ялинки вже у кінці листопада.

Пізніше все більше джерел повідомляли про те, що Віталій Кличко набирає все ж більше 50% - у штабі Кличка про це стали говорити через день після голосування на основі свого паралельного підрахунку голосів.

27 жовтня Кличко опублікував у своїх соцмережах фотографію привітання з перемогою на виборах, яке він отримав від "друга Арні" - колишнього губернатора Каліфорнії і знаменитого кіноактора Арнольда Шварценеггера.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, "Вітаю, Віталій. Пишаюся тобою. З найкращими побажаннями, твій друг Арнольд", - таким було привітання від Арні, якому нещодво зробили операцію на серці.

А згодом привітав чинного мера столиці й один з конкурентів - Сергій Притула.

"Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції," - розповів вже ексконкурент.

А депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, який курував місцеві вибори на Київщині від пропрезидентської сили, оцінив результати досить емоційно.

"Найприкріше, що ми прос...ли Київ. Але я категорично проти, щоб винною в цій поразці була тільки Верещук. У програшу в столиці є й інші винуватці та бенефіціари", - написав він.

У п'ятницю, останній день, коли мали оголосити офіційні результати місцевих виборів, столична ТВК розвіяла останні сумніви щодо другого туру та оголосила третю перемогу Віталія Кличка.

Київська перемога "ЄС"

Єдина інтрига, яка справді залишалася, - хто з партій набере найбільш голосів до Київради.

За офіційними даними, тут перевагу отримала "Європейська Солідарність".

Голоси за партії в Київраді розділилися так:

"Європейська Солідарність" - 20,52%

"УДАР Віталія Кличка" - 19,98%

"Єдність" Олександра Омельченка - 8,74%

ОПЗЖ - 7,81%

"Батьківщина" - 7,49%

"Слуга народу" - 7,53%

"Голос" - 5,97%