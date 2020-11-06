Тіло загиблого українського полярника повертають додому. Через пів року

Автор фото, НАНЦ

Тіло учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича незабаром доправлять в Україну. З дня його смерті минуло вже пів року.

Йому було 34 роки.

Поховають його 9 листопада.

Чому процес повернення полярника тривав так довго та яка зараз ситуація на український станції "Академік Вернадський" нам розповів керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

Смерть кухаря

Автор фото, Євген Прокопчук, 25-а експедиція

Про смерть кухаря 25-ї української експедиції Василя Омеляновича стало відомо 9 травня цього року.

Тоді повідомляли, що причиною загибелі чоловіка був суїцид - він повісився. Один з учасників експедиції намагався врятувати полярника, але вже було запізно.

Це - перша смерть в історії українських антарктичних експедицій.

Пізніше кілька українських медіа повідомили, що чоловік наклав на себе руки через нещасливе кохання.

Довге повернення

З того часу тривав процес повернення тіла в Україну, який спочатку ускладнювала антарктична зима, а потім - бюрократичні труднощі.

"22 червня тіло доправили з Антарктиди до Чилі. Чилійські прокуратура і поліція зробили аутопсію (розтин. - Ред.), підготували акт судмедекспертизи і свідоцтво про смерть. Але вони не могли видати тіло, поки формально не встановлено особу", - розповідає керівник НАНЦ Євген Дикий.

Автор фото, НАНЦ Підпис до фото, 25-а українська антарктична експедиція. Василь - крайній ліворуч у верхньому ряду

"Зрозуміти чилійців також можна - їм з американського корабля передали тіло й українське посольство сказало, що це громадянин України Василь Омелянович. Але це не є доказом", - пояснює він.

Для формального встановлення особи чилійці попросили по каналах Інтерполу надіслати їм відбитки пальців Василя.

"Український Інтерпол витратив місяць, щоб дати суто формальну відповідь: у базі таких відбитків пальців немає. Логічно, адже небіжчик не був розшукуваним злочинцем", - каже Євген Дикий.

Потрібно було перенаправити запит на Державну міграційну службу, але цього не зробили.

Пізніше чилійське звернення надіслали вже на слідчі органи Малинського району, які ведуть кримінальну справу по факту смерті, - туди, де жив Василь Омелянович.

"Там воно також "висіло" кілька місяців. Лише після того, як вийшов репортаж на "Плюсах", відбитки надіслали", - додає Євген Дикий.

Зрештою, 15 жовтня відбулось формальне упізнання й тіло відправили літаком з Пунто-Аренас (місто на крайньому півдні Чилі, звідки вирушає і куди повертається українська експедиці) до Сантьяго, потім - у Париж.

До Києва полярника доправлять 7 листопада.

Загалом вся операція з повернення Василя Омеляновича додому (бальзамування, експертиза, зберігання тіла та перевезення) обійшлася у 25 тис. доларів.

Їх погодилася виплатити страхова компанія, яка забезпечує українських полярників. Хоча суїцид не вважається страховим випадком, в Антарктичному центрі кажуть, що вдалося домовитися зі страховиками про повернення тіла.

Що кажуть рідні

У коментарі "Укрінформу" батько Василя Омеляновича Микола каже, що не вірить у самогубство сина.

Євген Дикий дає свою позицію: "Є офіційне свідоцтво про смерть, в якому чилійці констатували, що причина смерті - асфіксія (задушення), суїцид".

Водночас у родині загиблого нарікають, що керівник НАНЦ так і не зв'язався з ними через смерть сина.

"Керівник наукового центру за п'ять місяців ні разу не зателефонував до батьків і жодного слова не сказав. Нам не треба нічого, аби лиш тіло було вдома. Ми не згодні з кремацією, бо невідомо, що нам привезуть із Чилі. Ми зібрали всі документи, які дозволяють авіакомпанії транспортувати тіло, бо не всі ж компанії на це погоджувалися. На кладовищі виділили місце, де поховаємо сина", - цитує батька Омеляновчиа "Укрінформ".

Євген Дикий каже, що з родиною небіжчика справді не говорив. Водночас на постійному контролі з рідими були фінансовий директор та головний інженер НАНЦ.

Що на станції

Автор фото, Євген Прокопчук, 25-а експедиція

25-та експедиція, яка залишилася без кухаря, вже фактично пройшла через поляну ніч - зараз в Антарктиді починається весна.

"Вони чудово тримаються. Розробили графік чергувань - хто головний на кухні - і по черзі готують", - каже Євген Дикий.

"При цьому, вони ж не професіонали на кухні. Тому всі один одному допомагають", - додає керівник НАНЦ.

Набір експедицій

Через суїцид одного з учасників експедиції з'явилося багато закидів про правила набору на станцію, зокрема й психологічні.

У НАНЦ кажуть - повний психологічний тест пройшов і Омелянович.

"Василь його пройшов достатньо легко, тому що в нього це була п'ята зимівля", - пригадує Євген Дикий.

"Коли було чотири зимівлі й не було жодних проблем - то який би психолог його відсіяв?" - запитує він.

Утім, правила відбору полярників все ж змінять.

"Принципова зміна лише одна. Були моменти, коли частина людей виїздили раніше, щоб захопити і літній сезон, і змівлю. І не проходили злагодженя. Тепер цього не буде", - пояснюють в НАНЦ.

"Команда - це єдиний організм, тому точно нікого не будемо відправляти окремо", - наполягає Євген Дикий.

Поховають Василя Омеляновича 9 листопада.