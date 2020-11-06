"Один необережний рух - і ти батько". Найвідоміші афоризми Жванецького

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6 листопада у віці 86 років помер легендарний одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький.

Він став символом для цілих поколінь людей в Радянському Союзі та після його розпаду, адже завжди намагався буди максимально гострим у своїй критиці влади.

Жванецький був надзвичайно популярним під час перебудови і в 90-х роках. Хоч мав громадянство Росії, проте завжди називав себе одеситом і дуже любив рідне місто.

Жванецький не сприйняв анексію Росією Криму та публічно не погоджувався з діями Кремля.

Частину часу проводив в Одесі, мав гарні стосунки з "пореволюційним" губернатором області Міхеїлом Саакашвілі, хоча й приймав нагороди від Володимира Путіна.

Михайло Жванецький став автором нескінченної кількості сатиричних та критичних афоризмів та висловів, які назавжди увійшли в ужиток навіть тих, хто небагато знає про митця.

Ми зібрали й переклали найвідоміші з них.

Про політику

В історію важко увійти, але легко вляпатись.

Народжений повзати - всюди пролізе.

З двох зол я обираю те, яке раніше не пробував.

Добро завжди перемагає зло, значить, хто переміг, той і добрий.

Я нескінченно поважаю жахливий вибір мого народу.

Як важко повзти з гордо піднятою головою.

Міліціонер - не бандит, від нього немає порятунку.

Що охороняєш, те й маєш.

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Про життя

Алкоголь в маленьких дозах нешкідливий в будь-якій кількості.

Як шкода, що ви нарешті йдете.

Того, хто знайшов вихід, затопчуть першим.

Все йде добре, тільки повз.

Тільки в день народження дізнаєшся, скільки у світі непотрібних речей.

Хай краще над тобою сміються, ніж плачуть.

Чим більше дивлюсь у дзеркало, тим більше вірю Дарвіну.

Лисина - це галявина, яку витоптали думки.

Пішохід завжди правий. Поки живий.

Видно світло в кінці тунелю, але тунель, су...а, не закінчується.

Май совість і роби, що хочеш.

Порядну людину можна легко впізнати за тим, як незграбно вона робить підлості.

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Про стосунки

Думки та жінки разом не приходять.

Ти такий, яка жінка біля тебе, ти в її смаку.

Один необережний рух - і ти батько.

Щастя - це побачити туалет і встигнути до нього добігти.

Хочеш всього і одразу, а отримаєш нічого і поступово.

Не порушуйте мою самотність і не залишайте мене одного.