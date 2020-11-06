"Один необережний рух - і ти батько". Найвідоміші афоризми Жванецького

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Автор фото, Getty Images

6 листопада у віці 86 років помер легендарний одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький.

Він став символом для цілих поколінь людей в Радянському Союзі та після його розпаду, адже завжди намагався буди максимально гострим у своїй критиці влади.

Жванецький був надзвичайно популярним під час перебудови і в 90-х роках. Хоч мав громадянство Росії, проте завжди називав себе одеситом і дуже любив рідне місто.

Жванецький не сприйняв анексію Росією Криму та публічно не погоджувався з діями Кремля.

Частину часу проводив в Одесі, мав гарні стосунки з "пореволюційним" губернатором області Міхеїлом Саакашвілі, хоча й приймав нагороди від Володимира Путіна.

Михайло Жванецький став автором нескінченної кількості сатиричних та критичних афоризмів та висловів, які назавжди увійшли в ужиток навіть тих, хто небагато знає про митця.

Ми зібрали й переклали найвідоміші з них.

Про політику

  • В історію важко увійти, але легко вляпатись.
  • Народжений повзати - всюди пролізе.
  • З двох зол я обираю те, яке раніше не пробував.
  • Добро завжди перемагає зло, значить, хто переміг, той і добрий.
  • Я нескінченно поважаю жахливий вибір мого народу.
  • Як важко повзти з гордо піднятою головою.
  • Міліціонер - не бандит, від нього немає порятунку.
  • Що охороняєш, те й маєш.

Автор фото, УНІАН

Про життя

  • Алкоголь в маленьких дозах нешкідливий в будь-якій кількості.
  • Як шкода, що ви нарешті йдете.
  • Того, хто знайшов вихід, затопчуть першим.
  • Все йде добре, тільки повз.
  • Тільки в день народження дізнаєшся, скільки у світі непотрібних речей.
  • Хай краще над тобою сміються, ніж плачуть.
  • Чим більше дивлюсь у дзеркало, тим більше вірю Дарвіну.
  • Лисина - це галявина, яку витоптали думки.
  • Пішохід завжди правий. Поки живий.
  • Видно світло в кінці тунелю, але тунель, су...а, не закінчується.
  • Май совість і роби, що хочеш.
  • Порядну людину можна легко впізнати за тим, як незграбно вона робить підлості.

Автор фото, УНІАН

Про стосунки

  • Думки та жінки разом не приходять.
  • Ти такий, яка жінка біля тебе, ти в її смаку.
  • Один необережний рух - і ти батько.
  • Щастя - це побачити туалет і встигнути до нього добігти.
  • Хочеш всього і одразу, а отримаєш нічого і поступово.
  • Не порушуйте мою самотність і не залишайте мене одного.

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