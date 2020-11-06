"Один необережний рух - і ти батько". Найвідоміші афоризми Жванецького
6 листопада у віці 86 років помер легендарний одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький.
Він став символом для цілих поколінь людей в Радянському Союзі та після його розпаду, адже завжди намагався буди максимально гострим у своїй критиці влади.
Жванецький був надзвичайно популярним під час перебудови і в 90-х роках. Хоч мав громадянство Росії, проте завжди називав себе одеситом і дуже любив рідне місто.
Жванецький не сприйняв анексію Росією Криму та публічно не погоджувався з діями Кремля.
Частину часу проводив в Одесі, мав гарні стосунки з "пореволюційним" губернатором області Міхеїлом Саакашвілі, хоча й приймав нагороди від Володимира Путіна.
Михайло Жванецький став автором нескінченної кількості сатиричних та критичних афоризмів та висловів, які назавжди увійшли в ужиток навіть тих, хто небагато знає про митця.
Ми зібрали й переклали найвідоміші з них.
Про політику
- В історію важко увійти, але легко вляпатись.
- Народжений повзати - всюди пролізе.
- З двох зол я обираю те, яке раніше не пробував.
- Добро завжди перемагає зло, значить, хто переміг, той і добрий.
- Я нескінченно поважаю жахливий вибір мого народу.
- Як важко повзти з гордо піднятою головою.
- Міліціонер - не бандит, від нього немає порятунку.
- Що охороняєш, те й маєш.
Про життя
- Алкоголь в маленьких дозах нешкідливий в будь-якій кількості.
- Як шкода, що ви нарешті йдете.
- Того, хто знайшов вихід, затопчуть першим.
- Все йде добре, тільки повз.
- Тільки в день народження дізнаєшся, скільки у світі непотрібних речей.
- Хай краще над тобою сміються, ніж плачуть.
- Чим більше дивлюсь у дзеркало, тим більше вірю Дарвіну.
- Лисина - це галявина, яку витоптали думки.
- Пішохід завжди правий. Поки живий.
- Видно світло в кінці тунелю, але тунель, су...а, не закінчується.
- Май совість і роби, що хочеш.
- Порядну людину можна легко впізнати за тим, як незграбно вона робить підлості.
Про стосунки
- Думки та жінки разом не приходять.
- Ти такий, яка жінка біля тебе, ти в її смаку.
- Один необережний рух - і ти батько.
- Щастя - це побачити туалет і встигнути до нього добігти.
- Хочеш всього і одразу, а отримаєш нічого і поступово.
- Не порушуйте мою самотність і не залишайте мене одного.