Помер Михайло Жванецький

Автор фото, Unian

Помер письменник-сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

Цю інформацію вже підтвердив представник Жванецького Олег Сташкевич.

Близькі Жванецького також повідомили про його смерть телеканалу "Дождь".

"Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Друже мій, ти незабутній. Ти назавжди у моєму серці", - написала у своєму інстаграмі співачка Алла Пугачова під фото Жванецького.

Автор фото, Getty Images

Жванецький народився в Одесі у 1934 році, на сцені він - з 1960-х.

Він написав сотні мініатюр і монологів, які сам виконував зі сцени, поставив низку спектаклів і був знаменитий своїм "одеським гумором".

Для радянських реалій його виступи були політично гострими, а особливо популярним він став у часи перебудови.

Жванецький є народним артистом України та Росії, а також почесним громадянином Одеси.

У березні 2014 року він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.

Згодом у своїх інтерв'ю він також неодноразово критикував дії влади РФ в Україні.

Водночас у 2019 році Володимир Путін вручив йому орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня - за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва. Це викликало неодзнозначну реакцію в Україні.