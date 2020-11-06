Помер Михайло Жванецький
Помер письменник-сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років.
Цю інформацію вже підтвердив представник Жванецького Олег Сташкевич.
Близькі Жванецького також повідомили про його смерть телеканалу "Дождь".
"Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Друже мій, ти незабутній. Ти назавжди у моєму серці", - написала у своєму інстаграмі співачка Алла Пугачова під фото Жванецького.
Жванецький народився в Одесі у 1934 році, на сцені він - з 1960-х.
Він написав сотні мініатюр і монологів, які сам виконував зі сцени, поставив низку спектаклів і був знаменитий своїм "одеським гумором".
Для радянських реалій його виступи були політично гострими, а особливо популярним він став у часи перебудови.
Жванецький є народним артистом України та Росії, а також почесним громадянином Одеси.
У березні 2014 року він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.
Згодом у своїх інтерв'ю він також неодноразово критикував дії влади РФ в Україні.
Водночас у 2019 році Володимир Путін вручив йому орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня - за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва. Це викликало неодзнозначну реакцію в Україні.
У жовтні 2020-го стало відомо, що сатирик завершив концертну діяльність. Його представник пояснював, що Жванецький "почувається літньою людиною".