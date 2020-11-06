Штраф за відсутність маски: де і як штрафуватимуть українців

Автор фото, UNIAN

За відсутність масок у громадських місцях каратимуть штрафом від 170 до 250 грн.

За такі зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення проголосувало 262 депутати Верховної Ради.

Закон почне діяти з наступного дня після його оприлюднення.

"Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у змінах до закону.

Після голосування віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що як тільки закон набуде чинності, штрафуватимуть і народних депутатів, які не носять масок у Верховній Раді.

"Народні депутати, які будуть в залі Верховної Ради без масок, демонструють або впертість або зверхність до щойно прийнятого закону або відсутність інстинкту самозбреження, - заявив заступник голови Верховної Ради. - Тому я дуже прошу застосовувати до них засоби адміністративного впливу".

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відомство якого ініціювало ухвалення цього закону, заявляв, що жорсткіше покарання потрібно з огляду на "щоденну статистику щодо захворювання на COVID-19".

За минулу добу, 5 листопада, в Україні зафіксували 9 721 нових випадків COVID-19. Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже у 440 188 людей. 8 125 із них померли від ускладнень, спричинених хворобою, 195 544 - одужали.

Хто і де штрафуватиме?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Міністр охорони здоров'я каже, що з масками тепер буде, як і зі штрафами за порушення правил дорожнього руху

Під час весняного карантину уряд вже забороняв українцям бути у громадських місцях без маски. Але тепер це буде закріплено на законодавчому рівні.

"Раніше складений протокол передавали в суд, і суд вже вирішував накладати чи не накладати штраф. Зараз працюватиме механізм, як у разі порушення правил дорожнього руху", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Накладати штрафи матимуть право:

працівники поліції,

працівники епідемічного контролю,

представники органів місцевого самоврядування.

За відсутність маски поліція зможе штрафувати порушника прямо на місці.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Поліція зможе штрафувати порушника "масочного режиму" прямо на місці

Ще під час весняного карантину постало питання, що таке "громадське місце". Єдине законодавчо закріплене визначення "громадського місця" міститься в законі, яким заборонили вживати тютюнові вироби в цих самих місцях.

"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться у законі.

Оглядачі зауважують, що це визначення є досить вузьким, а практика покарання за куріння показує, що воно не поширюється на парки чи сквери, або частини вулиці, де люди вільно курять.