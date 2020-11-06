Байден обійшов Трампа у Пенсильванії. До перемоги - лише крок

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За останніми підрахунками, Джо Байден випереджає Дональда Трампа у штаті Пенсильванія на 5587 голосів. Якщо він виграє у цьому штаті, то матиме 273 голоси вибірників, що означатиме його перемогу на президентських виборах у США.

Наразі у Пенсильванії пораховано 98% голосів.

Штат Пенсильванія дає голоси 20 вибірників кандидатові. У попередні роки впродовж двох десятиріч штат голосував за демократів, аж поки у 2016 році не віддав свій голос республіканцю Трампу.

Раніше стало відомо, що, за попередніми результатами, Джо Байден перехопив лідерство в ключовому південному штаті Джорджія.

Наразі там порахували вже понад 99% бюлетенів і розрив між кандидатами складає понад 1 тисячу голосів.

Щоправда, подальша обробка голосів у цьому штаті тепер призупинена до ранку в усіх округах, окрім одного - в якому переважну більшість голосів отримує Байден.

Дональду Трампу для перемоги треба буде повернути собі Джорджію і виграти в Аризоні, Неваді, Північній Кароліні та Пенсильванії одночасно.

Якщо ж він переможе в останніх чотирьох штатах, але не поверне Джорджію, то голоси вибірників розподіляться 269 на 269. В такому випадку президента обиратиме Палата представників США.

Але ці сценарії стануть можливими лише за умови підрахунку 100% голосів у Джорджії і остаточної перемоги там Байдена - цього поки що не сталося.