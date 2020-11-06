У метро Києва чоловік не хотів вдягати маску і напав на поліцейського. Йому загрожує 7 років

Автор фото, UNIAN

Чоловік, якого на станції метро поліцейський попросив одягти маску, напав на нього. Поліція відкрила провадження за двома статтями, за якими порушник може отримати до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляє поліція Києва, інцидент стався у четвер ввечері на станції метро "Славутич".

"Поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик", - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Окрім цього, чоловік погрожував ножем іншим пасажирам підземки.

Його затримали разом - поліцейський та пасажири.

Зараз проти порушника, киянина 42 років, розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та за хуліганство.

Його затримали і вже оголосили про підозру, а незабаром суд має визначити запобіжний захід для нього. Якщо його визнають винним, то він може отримати до семи років за ґратами.

Автор фото, UNIAN

Київ незмінно очолює список регіонів України із найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу. Лише за минулу добу коронавірус у столиці було діагностовано у понад 1000 людей, 14 людей померли. Загалом у Києві на коронавірус заразилися понад 42 тисячі.

Незабаром відсутність маски у громадських місцях, зокрема, і в громадському транспорті, стане адміністративним правопорушенням, за яке прямо на місці можуть стягти штраф від 170 до 250 грн.

6 листопада Верховна Рада проголосувала за відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони набудуть чинності на наступний день після оприлюднення закону.