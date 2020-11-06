Джонні Депп залишає зйомки "Фантастичних звірів" після програшу в суді про побиття дружини

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джонні Депп у суді, липень 2020

Джонні Депп залишив зйомки "Фантастичних звірів". Це сталося лише через кілька днів після того, як він програв у Високому суді Лондона суді справу про наклеп проти видання, яке написало про те, як він б'є дружину.

У листі до фанатів актор написав , що його "попросили піти" з ролі Ґелерта Ґріндельвальда, і що він "поважає це прохання і погодився з ним".

Водночас він назвав вирок суду проти себе "сюрреалістичним" і підтвердив плани подати апеляцію.

"Це не змінює мої плани розповісти правду", - написав актор.

Студія Warner Bros підтвердила, що Депп припинив зніматися у фільмі, і що на його роль буде проведено новий кастинг.

"Ми дякуємо Джонні за його роботу над стрічкою до цього часу", - йдеться у заяві компанії.

57-річний актор судився із таблоїдом Sun через статтю, видану у 2018 році, де йшлося про те, що він бив свою дружину Ембер Герд.

Цього тижня суд визнав, що стаття у Sun виявилася "по суті правдивою".

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Депп вже зіграв Ґріндевальда у "Фантастичних звірах та де їх знайти" у 2016 році та у "Фантастичних звірах: злочини Ґріндевальда" у 2018.

Ці фільми є приквелами до восьми фільмів про Гаррі Поттера, заснованих на романах Джоанн Роулінг.

Згідно із повідомленням Warner Bros, наразі тривають зйомки третьої частини серіалу, який має вийти на екрани у 2022 році.

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Рішення суду за позовом Джонні Деппа зявилося цього тижня. Проте публічний розгляд справи у суді відбувався у липні.

На суді розглядали подробиці стосунків між Деппом та Герд у 2013-2016 році, перш, ніж вони розлучилися.

У 2018 році журналіст британського таблоїда Sun Ден Вуттон опублікував статтю, в якій назвав Джонні Деппа "людиною, яка б'є свою дружину".

Юристи Sun стверджували, що у них немає сумнівів у тому, що актор систематично вдавався до насильства щодо своєї дружини.

Джонні Депп також подав позов проти своєї колишньої дружини в американський суд за її колонку у Washington Post.