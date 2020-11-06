Трамп: "Ми не можемо дозволити отак поцупити вибори"

У Сполучених Штатах триває підрахунок результатів президентських виборів.

Дональд Трамп втрачає перевагу в кількох ключових "хитких" штатах, утім продовжує наполягати, що є переможцем волевиявлення, і стверджує, що в нього намагаються вкрасти перемогу.

Чинний президент США звинувачує у махінаціях не лише демократів, але й тих, кого називає їхніми донорами і прибічниками, - медіа, Волл-стріт і технологічних гігантів.

Утім доказів крадіжки голосів Трамп не надає.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу рекордна кількість виборців - близько 100 мільйонів американців - проголосували раніше. Дехто це зробив особисто на дільниці, а хтось надіслав свій бюлетень поштою.

Дональд Трамп вимагає, аби в "хитких" штатах, за які зараз іде боротьба, підрахунок голосів, які надійшли поштою, припинився.

Його заяви вже розкритикували низка республіканців.