"Світ божеволіє". Зеленський про вбивство у Кривому Розі

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Правоохоронці вже затримали нападника

Володимир Зеленський емоційно прокоментував напад на людей у Кривому Розі, внаслідок якого загинули двоє, ще восьмеро - постраждали.

Що сталося?

Як повідомили у поліції, близько 15:20 суботи, 7 листопада, невідомий чоловік накинувся з ножем на людей на одній з вулиць міста.

Двох він вбив, ще вісім осіб - зокрема, 8-річний хлопчик - постраждали. Їх доставили до лікарні.

За словами правоохоронців, жертвами нападника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень.

Чоловіка вже вдалося затримати - ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Наразі він перебуває відділку, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Автор фото, Нацполіція

Реакція Зеленського

На напад вже відреагував Володимир Зеленський, який висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

"Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них - дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє!", - написав президент.

"На жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин".

"Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму - за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде", - додав Зеленський.