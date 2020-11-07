"Світ божеволіє". Зеленський про вбивство у Кривому Розі
Володимир Зеленський емоційно прокоментував напад на людей у Кривому Розі, внаслідок якого загинули двоє, ще восьмеро - постраждали.
Що сталося?
Як повідомили у поліції, близько 15:20 суботи, 7 листопада, невідомий чоловік накинувся з ножем на людей на одній з вулиць міста.
Двох він вбив, ще вісім осіб - зокрема, 8-річний хлопчик - постраждали. Їх доставили до лікарні.
За словами правоохоронців, жертвами нападника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень.
Чоловіка вже вдалося затримати - ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Наразі він перебуває відділку, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
Реакція Зеленського
На напад вже відреагував Володимир Зеленський, який висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.
"Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них - дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє!", - написав президент.
"На жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин".
"Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму - за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде", - додав Зеленський.
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