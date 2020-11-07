В Україні 10 тис. нових хворих на Covid-19. Степанов жалкує за повним локдауном

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Вранці 7 листопада кількість нових хворих на коронавірус в Україні за добу зросла до 10 746 випадків. Це новий рекорд.

За добу госпіталізували 1470 людей, померли 187 людей, одужали - 8 685.

Тестувань методом ПЛР провели понад 50 тис.

Загалом за весь час в Україні захворіли на Covid понад 450 тис. людей., понад 8 тис. померли, понад 204 тис. - одужали.

"Найкращий сценарій — це повний локдаун"

У інтерв'ю НВ міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що хвороба в країні розгортається "ураганними темпами".

За його словами, при цифрах від 15 до 20 тис. нових хворих на добу лікарняні ліжка в країні будуть заповнені на 100%.

"До таких цифр ми можемо дійти вже до 1 грудня", - заявив Степанов.

"Найкращий сценарій — це повний локдаун. Все заборонити, повністю розірвати ланцюг передачі хвороби, мінімум на 21 день. Тому що максимальний інкубаційний період - 21 день", - вважає міністр.

Втім, він підкреслив, що Україна не може собі дозволити повний локдаун.

"За повним локдауном люди будуть втрачати роботу, людям елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні", - додав він.

Але карантин будуть посилювати. Зокрема, за його словами, уряд вже напрацював проєкт рішення про карантин вихідного дня, коли максимально обмежать роботу громадських закладів.

"Проте без обмежень транспорту", - наголосив Степанов.