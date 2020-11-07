System Of A Down повернулись. Культовий гурт випустив нові пісні через війну в Карабаху

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Вірмено-американський рок-гурт System Of A Down (SOAD) вперше за 15 років випустив відразу дві нові пісні, щоб підтримати Вірменію через конфлікт з Азербайджаном у Нагірному Карабаху. Бойові дії в регіоні розгорнулися з новою силою восени цього року.

Пісні "Захисти землю" ("Protect The Land") та "Геноцидний гуманоїд" ("Genocidal Humanoidz") у своєму Facebook презентував лідер гурту Серж Танкян.

"Ці дві пісні говорять про страшну і серйозну війну, яка ведеться на наших культурних батьківщинах - в Арцаху (так Нагірний Карабах називають вірмени) та Вірменії", - написав співак.

Учасники гурту заявили, що "корумповані режими" Азербайджану та Туреччини "не тільки хочуть привласнити Арцах та Вірменією, але також чинять геноцидні дії щодо людей та дикої природи, щоб досягти своєї мети".

"Ми тут, щоб захистити нашу землю, захистити нашу культуру та захистити нашу націю. Не час закривати на це очі. Це надзвичайний привід для нас відкласти все та виступити за нашу країну як четверо вірменських хлопців, всі як один", - додав Танкян.

Гурт System Of A Down заснували у 90-х роках минулого століття. З 1998 до 2005 року гурт, який виконував важку рок-музику, випустив п'ять альбомів. Усі вони стали платиновими, найбільш популярний з них - "Toxicity". SOAD- володарі "Греммі" за краще хард-рок шоу у 2006 році.

У 2006-му гурт раптово розпався. Епізодично виконавці збиралися разом задля концертної діяльності, але ось уже 15 років не випускали спільно музики, а працювали сольно.

Конфлікт в Карабаху

В основі конфлікту, що триває десятки років, — Нагірно-Карабаський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, але фактично є під контролем етнічних вірмен.

Карабах з азербайджанської мови перекладається як "чорний сад". Натомість етнічні вірмени воліють називати регіон Арцах — давньою вірменською назвою для цієї місцевості.

Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років країни вели криваву війну за цей регіон. Хоча вони оголосили про припинення вогню, їм так і не вдалося домовитись про мирний договір.

У вересні 2020 року конфлікт розгорівся з новою силою. Азербайджан розпочав наступ на територію Нагірного Карабаху та зайняв декілька населених пунктів.

Під обстрілами з обох боків закинули близько 100 мирних мешканців.