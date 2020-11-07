Паливо майбутнього: у Британії будують завод "рідкого повітря"

Автор фото, Highview Підпис до фото, Макет заводу

В Англії стартує будівництво першого у світі заводу "рідкого повітря". Його завдання - зберігати надлишкову відновлювальну енергію і пускати її у пікові години.

Звичайне повітря, що не містить водяної пари і вуглекислого газу, може при охолодженні акумулювати енергію в рідкому стані.

Тому на заводі, що будують біля Манчестера, збиратимуть в нічний час надлишкову енергію вітряних електростанцій, потім при температурі -196 °C стискатимуть повітря до рідкого стану та відправлятимуть його у спеціальне сховище.

Пізніше, у пікові години, рідке повітря нагріватимуть, щоб воно почало розширюватись і перетворюватись на газ. При цьому вивільняється енергія, яка, створюючи високий тиск, може приводити в рух двигуни або турбіни електрогенераторів.

Завод "рідкого повітря" потужністю 50 МВт зможе забезпечити електроенергією до 50 тисяч будинків.

Автор проєкту - винахідник-ентузіаст Пітер Дірман, який раніше працював над розробкою двигуна на рідкому паливі.

Ідею втілили завдяки урядовому гранту розміром 10 млн фунтів стерлінгів.

"Це дуже бентежно, - ділиться враженння Дірман з BBC News. - Нам потрібно багато різних форм збереження енергії - і я переконаний, що рідке повітря буде однією з них".

Автор фото, PA Підпис до фото, Електростанція збиратиме надлишки енергії вітру

За словами Пітера Дірмана, коефіцієнт корисної дії його винаходу - 60-70%, залежно від реалізації.

Звичайно, це менш ефективно, ніж електричні батареї, але завод "рідкого повітря" має перевагу - низька вартість резервуарів зберігання дозволяє швидко розширити його потужності.

"Батареї підходять для короткочасного зберігання, - каже пан Дірман. - Але вони занадто дорогі для тривалого зберігання енергії. Ось тут і стане в нагоді рідке повітря".

Крім того, для будівництва такого заводу не потрібні рідкоземельні метали, які стають дедалі дефіцитнішими в міру того, як світ рухається до енергетичних систем, заснованих на відновлюваних джерелах енергії.