Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. Баку звинувачує вірмен

Автор фото, Національна поліція

В ніч на 7 листопада невідомі обстріляли почесне консульство Азербайджану в Харкові, повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області

Постріли пролунали близько 2:30 ночі. Стріляли у вікно та вхідні двері. На місці поліція виявила 2 гільзи та 3 залишки металу.

Під час інциденту ніхто не постраждав.

Будівлі консульств Азербайджану та Вірменії у Харкові поліція взяла під цілодобову охорону.

Автор фото, Національна поліція

Міністерство закордонних справ Азербайджану вже оприлюднило заяву, закликавши розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності. За даними МЗС, нападників було двоє.

"Враховуючи нещодавні погрози радикальних вірменських сил дипломатичним місіям Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих погроз", - йдеться в заяві відомства.

Відносини Вірменії та Азербайджану стали особливо напруженими після загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

Цей регіон юридично є територією Азербайджану, але фактично контролюється Вірменією. У вересні цього року Баку розпочало військову кампанію в регіоні, щоб повернути контроль собі.