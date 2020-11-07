Голові Конституційного суду привезли під дім шибеницю та "квиток до Ростова"

Автор фото, Центр протидії корупції

У суботу активісти влаштували автопробіг та акцію протесту коло будинку голови Конституційного суду Олександра Тупицького в Василькові Київської області.

Все через скандальне рішення КС про закриття електронних декларацій та скасування кримінальної відповідальності за неправдиві дані про статки чиновників.

Про це повідомляє УНІАН, а також ресурси громадських організацій Автомайдан та Центр протидії корупції.

Активісти вимагали, щоб суддя подав у відставку. Під його домом встановили інсталяцію у вигляді шибениці, судді також збиралися передати "квиток до Ростова", куди свого часу виїхав колишній президент Віктор Янукович.

Автор фото, Центр протидії корупції

"Тупицький у відставку", - скандували учасники акції.

Під будинком активістів зустріли правоохоронці, вони оточили паркан, щоб не підпустити протестувальників занадто близько.

Автор фото, Центр протидії корупції

Скандальне рішення

Рішення КС щодо електронного декларування викликало міжнародний скандал та спровокувало по суті конституційну кризу в країні.

Автор фото, УНІАН

Електронне декларування, зокрема, було вимогою Заходу для надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Володимир Зеленський після засідання РНБО негайно вніс в парламент законопроєкт про розпуск КС, хоча сам цей документ суперечить Конституції. Але за документ ще не проголосували.

Автор фото, АНДРІЙ ХАЛАМЕНДИК Підпис до фото, Акція протесту під Конституційним судом

Наразі ситуація залишається невизначеною.

Занепокоєння активістів викликає також інформація про те, що найближчим часом КС ухвалить рішення також щодо ринку землі та мовного закону.