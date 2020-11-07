Вибори у США: напруга зростає, Трамп говорить про фальсифікації

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Станом на 18:00 суботи кандидат від демократів Джо Байден випереджає "республіканця" та чинного президента США Дональда Трампа. Але підрахунок голосів затягується, а з ним і напруга.

Зараз у Байдена 253 голосів вибірників, для перемоги йому потрібно ще 17 голосів. Для цього йому достатньо виграти у Пенсильванії, яка дає 20 голосів вибірників, або у двох менших штатах - Аризоні (11 голосів) та Неваді (6 голосів).

У Джорджії (16 голосів) Байден також попередньо лідирує, але цей штат буде перераховувати голоси заново.

Наразі вся увага прикута до Пенсильванії, якщо Байден виграє у цьому штаті, можна буде сказати, що перемога у нього в кишені.

Поки що розрив між кандидатами в цьому штаті лише 0,4%. Залишається підрахувати ще приблизно 4% бюлетенів. Якщо розрив збільшиться до 0,5% голоси, можна буде не запускати автоматичну процедуру перерахунку голосів. Щоправда, Трамп все одно може цього вимагати.

Фальсифікації чи перемога?

Байден заявив, що цифри говорять ясно - "ми перемагаємо у цих виборах".

Але Дональд Трамп не готовий так легко відступати. Він неодноразово заявляв, що вважає відрив Байдена сумнівним.

У суботу він написав у Twitter, що за зачиненими дверима під час підрахунку голосів "відбувалися погані речі". На його думку, це могло змінити результати у важливих штатах, зокрема в Пенсильванії.

"Десятки тисяч голосів незаконно отримали після 20:00 у вівторок, в день виборів, що цілком та легко змінило результати в Пенсильванії та деяких інших "хитких" штатах. Окреме питання, що сотні тисяч голосів незаконно не взяли до уваги", - написав Трамп.

"Я виграв ці вибори", - додав президент.

Скільки ще чекати?

Аризона, Невада та Пенсильванія обіцяють надати додаткові результати у найближчі години - ввечері та вночі за Києвом.

Але чи достатньо буде цих результатів, щоб підтвердити перемогу одного з кандидатів, сказати важко.

Процес може затягнутися ще на декілька днів.

Якщо Трамп справді вимагатиме перерахунку та піде до Верховного суду, ім'я наступного президента США світ дізнається ще не скоро.