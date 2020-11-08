Хто такий Джо Байден

Шлях Джо Байдена до президентства тривав понад три десятиліття.

Уперше політик висунув свою кандидатуру у 1988 році після 16 років сенаторства.

Він уже був 47-м віцепрезидентом США, а після інавгурації 20 січня 2021 року стане 46-м президентом, найстаршим в американській історії.

За кілька тижнів Байдену виповниться 78 років.

Саме він здолав на виборах Дональда Трампа, який досі не вірить у власну поразку?

То як Байден будував політичну кар'єру і які труднощі долав?