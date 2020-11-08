"Пошуки ворогів мають бути закінчені". Джо Байден звернувся до нації

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Переможець президентських виборів в США Джо Байден звернувся до американського народу.

"Я буду президентом, який буде не розділяти, а об'єднувати. Я не збираюся ділити штати на демократичні і республіканські - є тільки Сполучені Штати, - заявив він. - Я йшов на цю посаду, щоб відновити душу Америки, повернути хребет нашої нації, середнього класу, і знову зробити Америку шанованою в усьому світі".

Виступ Байдена відбувся приблизно о 5:30 за київським часом у місті Вілмінгтон, столиці штату Делавер. Саме від цього штату у 1972 році 30-річного Джо Байдена обрали сенатором.

Багато американців дивилися його в прямому ефірі.

Першою на сцену вийшла майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс - перша жінка в історії США, яка обійме цю посаду.

"Демократія сильна, тільки коли ми боремося за неї, - нагадала вона слова конгресмена-демократа Джона Льюїса. - Коли нашу демократію поставили на кін на цих виборах, коли за цим стежив увесь світ, ви зробили історію.

Наша країна зобов'язана вам дуже багатьом. Ви захистили цілісність нашої демократії. Спасибі вам, що ви з'явилися на вибори в такій рекордній кількості. Ви надіслали чіткий сигнал. Ви проголосували за надію, за правду, ви обрали Джо Байдена. Він цілитель, він об'єднувач, він пережив багато втрат, він знову допоможе знайти нам свою зірку.

Я - перша жінка, яка домоглася цієї високої посади, але не остання. Тому що всі американські дівчата бачать, що країна дає їм таку можливість. Нехай ваші мрії будуть високими, будьте цілеспрямованими. Ми будемо вас підтримувати на цьому шляху.

Я буду таким віцепрезидентом, яким Джо був для Обами", - пообіцяла Камала Гарріс.

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Потім на сцену піднявся сам Джо Байден.

"Співгромадяни, американці, мешканці штату Делавер. Я всім зобов'язаний вам, тим, хто підтримував нас, мешканцям всіх міст, всіх рас і сексуальних орієнтацій. Ви підтримували мене, а я буду підтримувати і захищати вас", - сказав переможець президентських перегонів.

"Америка схилила шальки терезів на бік справедливості", - додав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден з дружиною Джилл

Потім він звернувся до тих, хто програв. "Я розумію розчарування тих, хто голосував за президента Трампа - що ж, я сам двічі програвав. Але вони не вороги нам, вони - американці", - нагадав Байден.

"Дамо один одному шанс. Пора відкинути різку риторику, знизити накал, знову побачитися один з одним, знову прислухатися один до одного. Пошуки ворогів мають бути закінчені".

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Автор фото, Getty Images

За словами Байдена, насамперед він має намір взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу. Як з'ясувалося, є план Байдена-Гарріс з протидії пандемії.

"У найближчий понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які з 20 січня 2021 року (дати вступу нового президента США на посаду. - Ред.) реалізовуватимуть цей план, заснований на фундаментальній науці".

У своїй промові Байден, який виріс у родині вірян-католиків, кілька разів згадував про біблійні настанови.

"В Біблії написано, що на все свій час. Час будувати, час пожинати, час лікуватися, час сіяти. Зараз для Америки - час лікувати рани", - наголосив обраний президент США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американки дивляться виступ Байдена та Гарріс

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники демократів зустріли звістку про його обрання вуличними танцями у Нью-Йорку