Вибори в США: Джо Байден переміг - що далі?

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Джо Байден отримав понад 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги на президентських виборах, однак це не означає, що він вже завтра зможе переїхати до Білого Дому.

Зазвичай це налагоджений процес, але, по-перше, інавгурація має відбутися 20 січня, а по-друге, Дональд Трамп може оскаржити результати виборів у суді.

Тож як тепер будуть розгортатися події?

Коли Джо Байден стане президентом?

У Конституції США наголошується, що новий президентський термін починається опівдні 20 січня. За традицією це відбувається під час інавгурації президента і віцепрезидента, які складають присягу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні в присутності голови Верховного суду.

І якщо все відбуватиметься за планом, Джо Байден та Камала Гарріс почнуть виконувати обов'язки 20 січня 2021 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден разом з Бараком Обамою на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року

Що таке перехідний період?

Це період між оголошенням результатів виборів і вступом на посаду нового президента.

У цей час майбутній президент збирає команду, яка готується перебрати всю владу одразу після інавгурації. Власне, Байден зібрав команду заздалегідь і знайшов кошти на її фінансування. Ці люди вже встигли створити вебсайт перехідного періоду.

Члени команди будуть наймати співробітників президентської адміністрації, обговорювати з ними пріоритети політики і готувати до управління державою.

Різні федеральні агентства проведуть брифінги з цією командою, щоб повідомити про заплановані заходи, бюджети і розповісти, у кого які завдання і обов'язки.

Таким чином, перехідна команда збирає всю необхідну інформацію для нової адміністрації і готуватиметься надати їй допомогу після інавгурації. Не виключено, що деякі члени команди отримають запрошення працювати в адміністрації президента.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У 2016 році президент Обама після оголошення результатів приймав в Овальному кабінеті свого наступника Дональда Трампа, і на фотографіях помітно, як мало симпатії було - і залишається - між ними

Які терміни використовують у перехідний період?

Обраний президент: коли кандидат переміг на виборах, але ще не склав присягу як новий президент, його називають обраним президентом.

Кабінет: Джо Байден незабаром почне оголошувати, кого він хоче бачити в кабінеті - у вузькому колі найбільш наближених до президента високопосадовців. Як правило, туди входять очільники основних урядових департаментів і агентств.

Слухання щодо затвердження кандидатур: багато кандидатів на керівні пости в уряді, запропоновані президентом, має спочатку схвалити Сенат. Сенатські комітети заслухають людей, яких висунув Байден, після чого проголосують за або проти цих кандидатур.

Селтік: як обраний президент, Джо Байден потребує особливої ​​охорони спецслужб, тому йому надали кодове ім'я Селтік ("кельтський"). Кандидати саміостійно обирають собі кодові імена. Трампа, наприклад, називали Могул ("магнат").

Чи оскаржать результати виборів у суді?

Майже напевно. Трамп уже натякнув, що оскаржить результати "у всіх штатах, які нещодавно перейшли на бік Байдена", він каже про шахрайство, але при цьому не наводить жодних доказів.

Повідомляється також, що його команда шукає найкращих юристів, які висунуть звинувачення.

Все почнеться з того, що вони оскаржать голосування поштою в судах окремих штатів, після чого справа може дійти до Верховного суду. Однак експерти вважають, що всі ці позови не допоможуть змінити результати голосування.

Очікується також, що в низці штатів на вимогу команди Трампа проведуть перерахунок голосів, але і це навряд чи змінить результат виборів.

Що буде робити під час перехідного періоду Камала Гарріс

Камала Гарріс, перша жінка на посад віцепрезидента в історії США, створюватиме власну команду.

Віцепрезидентка буде працювати в західному крилі Білого дому, проте за традицією жити вона буде на території військово-морської обсерваторії на північному заході Вашингтона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Камала Гарріс з чоловіком Дагом Емхоффом

Чи складно переїхати до Білого Дому?

Сьогодні це зовсім просто, а от першим його мешканцям, президенту Джону Адамсу та його дружині Ебігейл довелося нелегко. Вони переїхали в Білий дім у 1800 році, коли будівельні роботи ще не завершили.

Звичайно, новим господарям доведеться змінити меблі і зробити ремонт, адже за чотири роки інтер'єр трохи занепав, та й смаки у президентів навряд чи співпадають. Втім, Конгрес спрямує на це кошти. Загалом у Білому домі одних тільки кімнат 132, а вбиралень - 35.