Замах на священника у Франції: причина - не теракт, а подружня зрада

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Підозрюваний зізнався, що стріляв у грецького православного священника у французькому місті Ліон минулого тижня через особисту суперечку, повідомили у прокуратурі.

40-річний підозрюваний розповів прокурорам, що священник мав роман з його дружиною.

31 жовтня у священника Ніколаоса Какавелакіса двічі вистрілили з рушниці біля церкви.

Він дав свідчення поліції після того, як вийшов із коми в середу.

Стрілянина сталася за кілька днів після того, як під час ножового нападу на церкву в місті Ніцца на півдні Франції загинули троє людей.

Спочатку були побоювання, що напад на священника в Ліоні був повторенням нападу в Ніцці, який президент країни Емманюель Макрон назвав "терактом ісламістів".

Мотив стрілянини в Ліоні був незрозумілим і справу розслідували як замах на вбивство.

Але цього тижня слідство зрушило з місця, коли священик зміг поговорити з поліцією.

Підозрюваного, який, за повідомленнями, є грузином, заарештували у його будинку в Ліоні в п'ятницю, повідомляє французьке видання Le Parisien.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Стрілянина сталась, коли священник закривав свою церкву

Газета, посилаючись на заяву прокурора Ліона Ніколя Жаке, заявила, що підозрюваний "виявився чоловіком жінки, яка мала роман із жертвою".

Підозрюваний заявив прокурорам, що не мав наміру вбити священника, який мав романтичні стосунки з його дружиною, 35-річною росіянкою, повідомляє видання.

Священник, який одужує після операції, оголосив про вихід з церкви місяцем раніше.