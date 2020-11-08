"Нам потрібно багато зробити". Як світові лідери вітають Байдена

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Художник з індійського міста Мумбаї привітав Джо Байдена та Камалу Гарріс відповідними картинами

Одразу після того, як стало відомо про перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США, на його адресу посипалися вітання від багатьох світових лідерів - у першу чергу, з європейських країн.

Не всі раділи перемозі кандидата від Демократичної партії - так, духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав президентські вибори у США спектаклем.

Ми зібрали основні цитати світових політиків.

Володимир Зеленський, президент України

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс! Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцніше!".

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії

"Вітаю Джо Байдена з його обранням на посаду президента США і Камалу Гарріс з її історичним досягненням. США - наш найважливіший союзник, і я з нетерпінням чекаю спільної тісної роботи щодо наших спільних пріоритетів, від питання зміни клімату до торгівлі і безпеки".

Емманюель Макрон, президент Франції

"Американці обрали свого президента. Вітання Джо Байдену і Камалі Гарріс! Нам треба багато чого зробити, щоб відповісти на виклики сьогодення. Будемо діяти разом".

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини

"Я рада майбутній співпраці з президентом Байденом. Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми хочемо подолати великі виклики цього часу".

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Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс. Наші країни - близькі друзі, партнери і союзники. Наші стосунки вважаються унікальними на світовій арені. Я чекаю на можливість працювати разом і розвивати їх разом з вами".

Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії

"Вітаю Джозефа Байдена з яскравою перемогою! На посаді віцепрезидента ваш внесок у зміцнення відносин між Індією і США був вирішальним і неоціненним Я з нетерпінням чекаю на можливість знову тісно співпрацювати, щоб підняти відносини між Індією і США на вищий рівень".

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії

"Американський народ обрав свого 46-го президента. Вітання Джо Байдену і Камалі Гарріс. Бажаємо успіху. Ми готові співпрацювати з США та протистояти спільно великим глобальним викликам".

Але не всі лідери висловлюють подібні сподівання

Аятола Хаменеї, рахбар (релігійний лідер) Ірану

"Це приклад потворного обличчя ліберальної демократії в США. Незалежно від результату, одне абсолютно зрозуміло: явний політичний, громадянський та моральний занепад режиму США".

Громадянин Білорусі Олександр Лукашенко

"Оплот демократії ... Ви подивіться, що відбувається з цими виборами. Це ж ганьба, знущання над цією демократією".

Мовчання Кремля

Поки що ані повідомлення у Twitter, ані телефонного дзвінка, ані вітальної телеграми від президента Росії Путіна обраному президенту США Байдену не було.