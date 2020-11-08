Фото дня: королева Єлизавета вперше з'явилась на публіці в масці

Автор фото, PA Media Підпис до фото, A bouquet, similar to the Queen's wedding bouquet, was placed on the Unknown Warrior's grave

У середу 94-річна королева Британії Єлизавета вперше з'явилась на публіці у масці - під час приватного відвідування могили Невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві на честь сторіччя її заснування.

Візит королеви відбувся напередодні Дня пам'яті, який відзначають 11 листопада.

Англійські закони вимагають носити маски для обличчя у певних приміщеннях, зокрема у культових місцях.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, 15 жовтня на зустрічі з науковцями у Портон-Дауні королева Єлизавета була без маски

Востаннє королеву бачили на публіці у жовтні, коли вона відвідувала Портон-Даун, неподалік від Солсбері, де зустрічалась із науковцями у Лабораторії оборонної науки і техніки (DSTL) разом зі своїм онуком принцом Вільямом. Тоді вона була без маски - так само, як і принц.

Це рішення викликало критику з боку політичної організації "Республіка", однак речниця Букінгемського палацу тоді заявила, що були вжиті усі необхідні запобіжні заходи.