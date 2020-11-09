"Весь світ стежить за вами". Що Байден казав про Україну

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Обраний президентом США Джо Байден - американський політик, який найкраще розбирається в ситуації, в якій опинилася Україна після 2014 року. Адже у 2014-2017 роках він фактично був відповідальним за український напрямок зовнішньої політики США в адміністрації Барака Обами.

Байден у цей час кілька разів відвідував Україну і виступив з промовою у Верховній Раді. Він детально розповідав українським політикам, яких змін очікують від України у Вашингтоні.

А у 2017 році побачила світ книга мемуарів Байдена "Пообіцяй мені, тату", в якій він згадав про свою участь у кількох важливих подіях української історії.

BBC News Україна зібрала найяскравіші висловлювання наступного президента США про Україну.

"Я сказав йому, що все скінчено"

У 2009-2017 роках Джо Байден обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Барака Обами. Починаючи з подій на Євромайдані, він почав відігравати значну роль в українській історії.

У мемуарах "Пообіцяй мені, тату", присвячених померлому від раку сину Бо Байдену, Джо Байден згадував, як переконував українське керівництво під час чисельних телефонних розмов не застосовувати силу проти демонстрантів Євромайдану. А фінальну розмову з Віктором Януковичем він описує детально:

"Я зробив останній з багатьох нагальних дзвінків Януковичу наприкінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками і в нас були достовірні доповіді, що він обмірковував ще жорсткішу розправу".

"Я місяцями закликав його проявляти стриманість у поводженні з громадянами, але тієї ночі, на третій місяць демонстрацій я сказав йому, що все скінчено, час йому відкликати своїх озброєних вбивць і піти", - писав ексвіцепрезидент.

Януковича він змальовує як повністю залежну від Кремля та його агентури людину.

"Я нагадав йому, що він не може очікувати від своїх російських друзів порятунку від цього лиха. Я сказав, що Янукович втратив довіру українців, і що його суворо судитиме історія, якщо він продовжуватиме вбивати їх", - додає він.

За словами Байдена, саме наступного дня після цієї розмови Янукович втік з України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Свій досвід відносин з Україною Джо Байден описав у мемуарах, присвячених сину Бо Байдену, який помер від раку

"Другий шанс на свободу"

Після Євромайдану Байден у своїх виступах щодо України неодноразово згадував про роль самопожертви Небесної сотні для української історії.

"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", - заявив Байден з трибуни Верховної Ради у грудні 2015 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден відвідує меморіал Небесній Сотні, грудень 2015 року

"У мого батька було висловлювання, яке він тисячу разів повторював: кожен чоловік і жінка мають право на гідне ставлення до себе. Ось у чому полягала ваша нова революція: гідність. І ці мученики виголошують ідеї, які існують поза часом, загальнолюдські цінності, які об'єднують вільних людей у всьому світі", - зазначив віцепрезидент США.

"Україна має залишатися неподільною"

Після анексії Криму і на початку війни на Донбасі у квітні 2014 року Джо Байден відвідав Київ, де зустрівся з тодішнім в.о. президента Олександром Турчиновим та очільником уряду Арсенієм Яценюком.

"Україна має зберегти суверенітет. Залишитися неподільною, з Заходу до Сходу, з Півночі до Чорного моря. Жодна нація не має права відбирати територію іншої нації", - заявив він на брифінгу перед українськими журналістами.

Пізніше, у виступі у Верховній Раді у 2015 році, віцепрезидент детально пояснив принципи, якими керуються США.

"Ми не визнаємо жодної країни, яка має сферу впливу. Суверенні держави мають право на власні рішення та власні союзи. У XXI сторіччі країни не можуть перекроювати кордони силою, і ми не можемо дозволити їм цього. Це основні правила. І якщо ми не зможемо їх (українців - Ред.) підтримати, ми будемо каятися", - наголосив Джо Байден.

"Росія порушила ці основні правила. Сьогодні Росія окупує суверенну українську територію. Дозвольте мені висловитися абсолютно чітко: США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим", - заявив він під оплески депутатів.

"Витрачали енергію у сварках, коли мали будувати установи і сили безпеки"

Восени 2014 року Джо Байдену довелося зіткнутися з реаліями української колотнечі за владу.

У книзі "Пообіцяй мені, тату" він згадує, як у листопаді 2014 року після парламентських виборів відвідав Україну.

Автор фото, УНІАН

Його місією було переконати співпрацювати разом Петра Порошенка та Арсенія Яценюка, чия партія "Народний фронт" виграла тоді парламентські вибори з невеликою перевагою над пропрезидентським блоком.

Офіційно тоді повідомлялося, що Джо Байден закликав якнайшвидше сформувати уряд, викорінити корупцію, розвивати економіку і створити сильні демократичні інститути.

У своїй книзі він відкрив лаштунки перемовин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Листопад 2014 року, Байден прибув до Києва. У мемуарах він стверджує, що основною місією було переконати Яценюка та Порошенка якнайшвидше створити коаліцію

"Фракції Порошенка та Яценюка витрачали енергію у сварках одна з одною, у той час як вони мали створювати установи та сили безпеки, здатні протистояти Путіну", - писав Джо Байден.

Він згадує, що через це політичне протистояння реальною була небезпека дострокових виборів і реваншу проросійських сил.

"Агенти Путіна точно закачали б гроші в кампанії проросійських кандидатів і можливо, поклали б край будь-яким сподіванням на реальну незалежність для України. ЄС та НАТО могли б залишити Україну як справу, приречену на провал, і країна б повернулася на російську токсичну орбіту. Хоробрість та самопожертва такої великої кількості українців під час Революції гідності могла закінчитися нічим", - зазначав Байден у книзі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Майбутня перша леді США Джил Байден відвідує Головний військовий клінічний шпиталь у Києві

Візит Байдена відбувся 21 листопада, а 27 листопада сформували новий коаліційний уряд Яценюка.

Віцепрезидент США під час візитів до України ще неодноразово наголошував на необхідності для українських політиків ставити інтереси країни понад особисті.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Джо Байден згадував, яких зусиль вартувало формування коаліції восени 2014 року

"Подолати рак корупції"

Виступ Байдена у Верховній Раді 8 грудня 2015 року продемонстрував, як він розглядає історію України і роль корупції в ній.

Промова почалася зі згадки про Помаранчеву революцію 2004 року.

"Українські лідери виявилися нездатними виконати обіцянку демократичній революції. Ми бачили, що реформи запровадили лише для того, щоб відкотити їх назад. Ми бачили, як олігархи, не зацікавлені у змінах, були витіснені з влади, аби повернутися. Реформаторів переслідували, кидали до в'язниці для політичної помсти. І яскраве полум'я надії на нову Україну заглушила всепроникна отрута кумівства, корупції та клептократії", - казав віцепрезидент США.

На його думку, жертви Небесної сотні дали Україні другий шанс.

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"Весь світ стежить за вами. Це факт. Вони спостерігають за вами, бо їхні надії на ваш успіх, коли ви боретеся як з невблаганною агресією Кремля, так і з раком корупції, вплинуть на них", - наголосив Байден під час виступу в Раді.

Він закликав створити політичну систему, в якій би високопосадовці не мали конфліктів інтересів, а олігархи грали за правилами, платили податки і не впливали на рішення судів.

"Корупція висмоктує ресурси в людей. Вона послаблює економічне зростання і принижує людську гідність. Коли Росія прагне використовувати корупцію як інструмент примусу, реформа - це не просто належне управління, це самозбереження. Це відповідає інтересам національної безпеки країни", - наголошував Байден.

"І того сучого сина звільнили"

Власне необхідністю боротьби України з корупцією Джо Байден пояснював тиск на українську владу з метою звільнення генпрокурора Шокіна у 2016 році.

Відверту розповідь Байдена про ті події пізніше використала проти нього команда Дональда Трампа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відвертість щодо звільнення Віктора Шокіна противники Байдена використали проти нього

23 січня 2018 року Байден виступав у Раді з міжнародних відносин США, розповідаючи про різні питання зовнішньої політики, коли його запитали про Донбас. Ексвіцепрезидент відповів, що проблему Донбасу можна вирішити, але для цього потрібна, зокрема, успішна боротьба з корупцією в Україні і вирішив навести приклад з власного досвіду.

"Я був відчайдушно занепокоєний відступом Києва у боротьбі з корупцією. Я поїхав (до Києва. - Ред.)… і мав оголосити про надання ще одної кредитної гарантії на 1 млрд дол. І Порошенко та Яценюк зобов'язалися, що вони вживуть заходів щодо державного прокурора (генпрокурора Віктора Шокіна. - Ред.), але вони не зробили цього", - розповідав Байден.

"Я пішов на пресконференцію і сказав: ми вам не дамо мільярда доларів. Вони мені кажуть: "Ви не маєте таких повноважень, ви - не президент, президент казав (що дасть. - Ред.)". Я сказав: "Дзвоніть йому". Я їм сказав, що вони не отримають мільярд доларів. Я поїду за шість годин, і якщо прокурора не звільнять до того часу, ви не отримаєте грошей. І ах, того сучого сина звільнили. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли (Юрія Луценка. - Ред.)".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Робота сина віцепрезидента США в компанії Burisma, проти якої проводила розслідування ГПУ, зіграла на руку опонентам Байдена

Незабаром історія, пов'язана з Шокіним, спричинила землетрус в американській політиці. Адже у вересні 2019 року спалахнув скандал через розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, в якій президент США переконував Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані і розпитував про справу компанії Burisma, у наглядовій раді якої з 2014 року працював син Байдена Хантер.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування (проти компанії Burisma, яке проводив Віктор Шокін. - Ред.)", - натякав Зеленському Трамп.

Все завершилося процедурою імпічменту президента Трампа в Палаті представників Конгресу, контрольованій демократами. Його виправдали у Сенаті.

Що ж до родини Байденів, ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю ВВС у вересні 2019 року, що у ГПУ не було питань ані до Джо Байдена, ані до його сина.

Втім, Дональд Трамп не оминув увагою цю тему під час дебатів з Байденом у жовтні 2020 року.

"Усі ці питання виникають через те, що мій син був у Burisma. Але ніхто під час слухань про імпічмент, ніхто з тих людей, які зараз працюють на уряд Трампа, не сказав, що я чинив на посаді віцепрезидента щось незаконне", - зазначив Джо Байден.

"Я хотів би зробити Україну пріоритетом"

Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року.

Він вважає, що Україна має отримати підтримку зброєю.

"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися. Я б також розширив успішну навчальну місію для збройних сил України, започатковану адміністрацією Обами-Байдена", - повідомив Байден.

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Другим завданням він визначав економічну підтримку і боротьбу з російським газопроводом "Північний потік-2".

"В економічному плані я б працював над збільшенням прямих західних інвестицій та підтримки енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо газопровід Nordstream II буде побудований у наступному році", - повідомив кандидат у президенти.

Умовою підтримки України він назвав розбудову міцних антикорупційних інститутів.

"Я б також переконався, що вся допомога США в Україні суворо зумовлена антикорупційними реформами, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та суддів", - наголошував Джо Байден.

Врешті-решт, наступний президент також хоче збільшення ролі США у перемовинах по Донбасу і санкцій щодо Росії.

"Я підтримав би набагато сильнішу дипломатичну роль США, поряд з Францією та Німеччиною, у перемовинах з Росією. Однак, щоб дипломатія працювала, нам потрібні сильніші важелі впливу на Москву, а це означає тіснішу співпрацю з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила вищу ціну за свою війну в Україні", - зазначив він в інтерв'ю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Основні пріоритети адміністрації Байдена-Гарріс щодо України вже оголошені

А 24 серпня 2020 року Джо Байден привітав українців з Днем незалежності.

"Адміністрація Байден-Гарріс гарантуватиме, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, зокрема, летальну зброю, одночасно закликатиме Україну проводити важливі реформи, які є життєво важливими для її успіху", - йшлося в цьому привітанні.