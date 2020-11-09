Капітан збірної Росії Дзюба мастурбував на відео. Його відсторонили

Автор фото, Reuters

Відомого російського футболіста Артема Дзюбу відсторонили від ігор за національну збірну після того, як в мережі опублікували інтимне відео із мастурбацією.

Це призвело до дискусії у соцмережах: чи можна карати за мастурбацію, це право на приватне життя, чи може публічна людина так себе поводити?

За даними ЗМІ, футболіст клубу "Зеніт" і капітан збірної Росії Артем Дзюба був готовий до зливу відео, тому що його телефон нещодавно зламали.

Після цього він закрив свій аккаунт в Instagram. Футболіст не коментував те, що трапилося.

Запис злили напередодні футбольного матчу, у якому він брав участь.

"Зеніт" не замінив Дзюбу у матчі з "Краснодаром", але його позбавили капітанської пов'язки. Під час оголошення складу команди трибуни почали свистіти.

Відео з мастурбацією призвело до хвилі жартів і мемів у Twitter, проте тон змінився після заяви Станіслава Черчесова, головного тренера збірної Росії з футболу.

Він оголосив, що Дзюба пропустить футбольні матчі за збірну у рамках Ліги націй УЄФА в листопаді.

Черчесов пояснив своє рішення бажанням "захистити від зайвого негативу і напруги як команду, так і самого футболіста".

Однак він додав, що футболісти повинні "відповідати статусу гравця збірної".

Автор фото, Reuters

Зі схожою позицією виступив ще один чиновник, член комітету з етики Російського футбольного союзу, Андрій Созін. "Я не кажу про футбол. Я говорю про його дітей, дружину. Він про них думав? Я не кажу, що це погано чи добре. У всіх хлопчиків в пубертат це буває. Але не в 32 роки і на відео!".

Російський портал Sports.ru виступив із заявою від редакції в зв'язку зі скандалом: "Відео Артема Дзюби - не є суспільно значущим. Мастурбація - звичайна, легальна дія, яка не засуджується суспільством (якщо це відбувається не прилюдно). Таке відео нічого не говорить про кар'єру Дзюби - в тому числі тому, що ми не володіємо контекстом (хто і чому опублікував це відео через рік)".

Багато користувачів соцмереж та зірок висловилися на підтримку футболісту, нагадавши, що він не зробив нічого протизаконного.

Вони дивуються, як факт мастурбації може зганьбити спортсмена.

"Нікому не варто змагатися у святенництві, округляти очі і удавати, "що ми такого ніколи не робимо. По-друге, цифровий шантаж сьогодні дуже поширений, судячи з того, що приватний ролик вили у паблік, Артем йому не піддався", - заявила російська телеведуча Тіна Канделакі.