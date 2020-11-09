Ведмедиця і ведмежа вилізли на російський підводний човен. Їх розстріляли

Автор фото, YOUTUBE/KAMCHATINFO Підпис до фото, Ведмедиця і ведмежа залізли на човен. Їх застрелили

У селищі Рибачий на Камчатці, де розташована база російського Тихоокеанського флоту, застрелили ведмедицю з ведмежам.

Вони сиділи на атомному підводному човні. Відео, як розстрілюють тварин, обурило соцмережі.

У пресслужбі Тихоокеанського флоту заявили, що знешкодили диких тварин, які були небезпечними. Для цього викликали мисливця.

Відеозапис, на якому видно, як ведмедиця з ведмежам підпливають до підводного човна, широко розійшовся у соцмережах.

Багато користувачів вважають, що таке ставлення до тварин є негуманним. На записі чути постріли і видно, як один з ведмедів падає у воду.

"Тут по-іншому ніяк. Її [ведмедицю] навіть відганяти немає куди. Якщо відігнати, то вона потрапить у селище", - коментує автор ролика.

Відео викликало сотні гнівних коментарів, зміст яких зводиться до того, що підводники надто жорстоко повелися з тваринами.

Ведмедиця поводилася нетипово, заявив керівник відділу агенції лісового господарства Камчатського краю Володимир Гордієнко.

За даними "Камчатка-Інформ", тварини підпливли до ракетного атомного підводного човна "Рязань".

На Камчатці живе близько 24 тисяч бурих ведмедів, тварини досить часто навідуються до людей й до міста Вилючинськ. Зазвичай звірі залишають місто самостійно, але іноді поліція і мисливці відганяють хижаків.

З початку року в регіоні вбили понад 50 агресивних ведмедів.