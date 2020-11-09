Карантин вихідного дня: що це таке

Автор фото, unian

Що означає карантин вихідного дня, який можуть незабаром ввести в Україні.

У понеділок, 9 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав деякі роз'яснення.

Коли введуть карантин вихідного дня?

Про карантин вихідного дня вже деякий час говорить і Максим Степанов, і головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня", - заявив пан Степанов 9 листопада.

Такі заяви лунають на фоні погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Нещодавно в країні вперше зафіксували понад 10 тисяч хворих на добу.

Проте рішення про карантин має ухвалити лише уряд.

Що закриють під час карантину вихідного дня?

У вихідні дні, суботу та неділю, починаючи з 00.00 суботи до 00.00 понеділка мають закрити все, крім продуктових магазинів, аптек, транспорту, заправок та ветеринарних аптек, розповів Степанов.

Ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування, за словами Степанова, мають працювати виключно "на виніс".

МОЗ рекомендує заборонити у вихідні дні роботу ТРЦ, проведення розважальних заходів. "Лише мінімізуючи контакти, можливо розірвати ланцюг передачі вірусу", - заявили в міністерстві.

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Чи буде жорсткий локдаун в інші дні?

З 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування - вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

Тобто значна кількість обмежень вже мала б діяти в країні. Але у багатьох містах цього не відбувається.

При цьому захворюваність стрімко зростає. Чиновники обіцяють, що жорсткий локдаун має бути лише крайньою мірою.

Президент Володимир Зеленський раніше не виключив, що локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тисячах нових хворих на день.

"Ввести і сказати, що завтра у нас жорсткий локдаун - це неважко. Але ми повинні знайти баланс. У нас є ще стан економіки, і ми повинні зважувати і знайти баланс з точки зору захисту і роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на тижні і на місяць - це значить залишити людей без роботи", - коментував пан Степанов можливість локдауну.

Карантин вихідного, за його словами, дозволить розірвати ланцюг передачі та розповсюдження коронавірусу, зберігаючи функціонування економіки.

Автор фото, unian

Що з коронавірусом в Україні?

За минулу добу в Україні 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби.

До лікарень потрапило 1 100 людей, померли 115.

Але минулого тижня показники були значно вищі. За день фіксували 9 і навіть 10 тисяч хворих. У багатьох лікарнях України вже немає місць для хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 тис. людей, одужали - 209 тис., померли - 8 565.

За останню добу найбільше підтверджених випадків є у Києві, Харківській, Запорізькій, Житомирській та Київській областях.

Найбільші проблеми і черги з тестуваннями у Житомирській, Запорізькій, Київській та Миколаївських областях. Іноді на тести треба чекати тижнями.