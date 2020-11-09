Перша вакцина від коронавірусу захищає на 90%. Вона майже готова

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Попередній аналіз показує, що перша ефективна вакцина проти коронавірусу може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19.

Розробники - Pfizer та BioNTech - назвали це "великим днем для науки та людства".

Їхню вакцину протестували на 43 500 людей у ​​шести країнах, і не було жодних проблем з її безпечністю.

Компанії планують подати заявку на екстрене схвалення використання вакцини до кінця місяця.

Попереду лишаються ще величезні виклики, але це оголошення зустріли з ентузіазмом, і деякі вчені припускають, що життя може нормалізуватися до весни.

"Я, мабуть, перший, хто це скаже, але говорю це з певною впевненістю", - сказав сер Джон Белл, професор медицини в Оксфордському університеті.

Вакцину, разом із кращими методами лікування, розглядають як найкращий спосіб відмовитись від обмежень, які протягом останнього року впливали на наше життя.

На останньому етапі тестування - так званій третій фазі - наразі перебувають близько десятка вакцин, але ця першою показала такі результати.

Вона використовує повністю експериментальний підхід, який включає введення частини генетичного коду вірусу з метою тренування імунної системи.

Попередні випробування показали, що вакцина тренує організм виробляти як антитіла, так і так звані Т-клітини для боротьби з коронавірусом.

Щеплення потрібно робити двічі з інтервалом у три тижні. Випробування у США, Німеччині, Бразилії, Аргентині, Південній Африці та Туреччині показали, що через сім днів після другої дози вакцини організм отримує 90% захисту.

Pfizer вважає, що зможе поставити 50 мільйонів доз до кінця цього року та близько 1,3 мільярда до кінця 2021 року.

Однак існують логістичні труднощі, оскільки вакцину потрібно зберігати в надхолодних сховищах при температурі нижче мінус 80°С.

Коли закінчиться пандемія?

Цю вакцину розробили надзвичайно швидко - до цього жодна інша вакцина не демонструвала таку високу ефективність за такий короткий проміжок часу.

І вона, здається, є навіть ефективнішою, ніж передбачали.

Втім, питання ще лишаються - скільки триває імунітет, чи є вакцина настільки ж ефективною для людей похилого віку з високим ризиком, чи перешкоджає вона поширенню вірусу, чи лише появі симптомів?

До того ж попереду ще довгий і складний шлях.

Виготовити достатню кількість доз, а потім щепити сотні мільйонів людей по всьому світу - це величезний виклик.

Найпершими мають вакцинувати медпрацівників та персонал будинків для літніх людей, а також представників груп ризику.

Тож маски для обличчя та соціальне дистанціювання, ймовірно, залишаться у нашому житті ще на деякий час.

Але нарешті у коронавірусній темряві засяяв промінь надії.

"Ми суттєво наблизились до того, щоб забезпечити людям у всьому світі вкрай необхідний прорив і допомогти покласти край цій глобальній кризі у сфері охорони здоров'я", - сказав доктор Альберт Бурла, голова Pfizer.

А співзасновник BioNTech проф. Угур Сахін назвав такі результати "переломним моментом".

Представлені дані не є остаточними. Вони базуються на перших 94 добровольцях - точний показник ефективності вакцини може змінитися, коли проаналізують усі дані.

Pfizer та BioNTech заявляють, що зможуть подати вакцину на схвалення регуляторам у другій половині листопада. До цього часу країни не можуть розпочинати кампанії вакцинації.

Але це оголошення у світі сприйняли з великим оптимізмом.

"Від цієї новини у мене була усмішка до вух", - сказав професор Пітер Горбі з Оксфордського університету.

"Це полегшення. Попереду ще довгий шлях, перш ніж вакцини призведуть до реальних змін, але я вважаю це переломним моментом".